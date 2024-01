Stellenausschreibung: Junior Assistent (m/w/d) ab sofort

Der American Football Verband Deutschland e.V. (AFVD) als Spitzenverband des organisierten American Football Sports in Deutschland ist mit seinen 15 Landesverbänden, rd. 500 Vereine und 75.000 Mitgliedern, der größten American Football Fachverband in Europa. Der AFVD engagiert sich für den Leistungs-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder im In- und Ausland. Der Sitz der Geschäftsstelle ist in Frankfurt am Main.

Ab sofort sucht der AFVD zur Mitarbeit in der Geschäftsstelle eine(n) Junior Assistent (m/w/d).

Es handelt sich um eine Festanstellung in Teilzeit (20 Stunden/Woche), unbefristet. Anteil Homeoffice ist möglich.

Ihre Hauptaufgaben:

Unterstützung bei Projekten in den Bereichen Sport, Event, Verwaltung des AFVD

Übernahme eigenverantwortlicher Teilprojekte

Unterstützung des Präsidiums bei der Vorbereitung von Tagungen und Veranstaltungen

Mitarbeit in der Bearbeitung von organisatorischen, administrativen und im Tagesgeschäft anfallenden Aufgaben sowie Erstellen und Pflege von Präsentationen

Allgemeine Verwaltungsaufgaben

Reiseplanung

Protokollführung während Sitzungen

Kontaktpflege zu Verbänden und Vereinen

Teilnahme an Sitzungen und Meetings, auch am Abend

Bericht an Geschäftsführung und an das Präsidium

Reisetätigkeit sowie Arbeit an Wochenenden

Ihr Profil:

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Ausbildung/Studium

Erfahrung im Projektmanagement, gerne im Sportbereich

Hohes Lösungsmanagement und „Hands-on” Mentalität

Proaktive und selbständige Arbeitsweise

Routinierter Umgang mit MS-Office (Teams/Word/Excel/PowerPoint/Outlook)

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Erfahrung im Umgang mit neuen Medien

Führerschein Klasse B

Wir bieten:

Faire Bezahlung

Angenehmes Arbeitsumfeld

Abwechslungsreiche Tätigkeiten

Gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Bewerbungen bitte bis zum 30.01.2024 ausschließlich per Mail an: office@afvd.de

Mit Einreichen der Bewerbungsunterlagen per E-Mail erklären Sie sich mit der Speicherung Ihrer Unterlagen bis zum Ende des Bewerbungsverfahrens einverstanden.