Sei mittendrin statt nur dabei – als Walk-on Coach der Frauen Tackle Nationalmannschaft

Wie bereits berichtet finden am 02.03.2024 in Braunschweig und am 09.03.2024 in Frankfurt offene Trainings für die Frauen Nationalmannschaft statt. Dabei werden geeignete Spielerinnen für die beiden Europameisterschafts – Spiele in diesem Jahr gegen Finnland und Schweden gesucht. Ein gutes Abschneiden bei der EM bedeutet gleichzeitig die Qualifizierung für die Weltmeisterschaft 2026, es geht also um viel in diesem Jahr für die Footballfrauen.

Um die beiden Einheiten möglichst optimal gestalten zu können bietet die Coachingcrew um Headcoach Sebastian Ayernschmalz jetzt erstmals die Gelegenheit, als Walk-on Coach dabei zu sein.

Zur Unterstützung der Unit-Coaches werden Walk-On Coaches für die folgenden Positionen gesucht: OL, DL, RB, WR, LB und DB. Die Kosten für Anreise, Aufenthalt, Verpflegung, etc. können leider nicht übernommen werden, aber ihr habt die Gelegenheit, eine einmalige Erfahrung direkt mit der deutschen Frauen Nationalmannschaft zu machen. Dabei lernt ihr von erfahrenen Trainer:innen der Nationalmannschaft, knüpft Kontakte zu anderen Trainerkolleg:innen und bekommt einen Einblick in die umfangreichen Arbeit einer Auswahlmannschaft. Von diesem Wissen und dieser Erfahrung werdet ihr bestimmt profitieren.

Interessenten senden für Ihre Bewerbung als Walk-on Coach bitte folgende Infos an HC Sebastian Ayernschmalz s.ayernschmalz@afvd.de

Vor- und Nachname

aktuelles Team (falls vorhanden)

Coaching Erfahrung in Jahren

Interesse an welcher Position?

Lizenz (falls vorhanden)

Teilnahme in Braunschweig oder Frankfurt?

Samstag, 02.03.24 in Braunschweig:

Ort: 1.FFC Braunschweig, Rote Wiese 9, 38124 Braunschweig

Samstag, 09.03.2024 in Frankfurt:

Ort: PSD Bank Arena, Richard-Herrmann-Platz 1, 60386 Frankfurt