Die deutsche Herren Nationalmannschaft spielt wieder im A – Turnier 

Die Herren Tackle Nationalmannschaft spielt 2024 und 2025 um die Europameisterschaft.

Dafür muss sie sich in Gruppe D gegen die Teams aus Großbritannien und Schweden durchsetzen. Am Wochenende 19./20. Oktober ist das Auswärtsspiel in Großbritannien geplant, am 26./27.Oktober kommt Schweden nach Deutschland. Der Austragungsort wird noch bekanntgegeben.

Zu optimalen Vorbereitung findet für den 75er Kader (Team Red) bereits an Ostern ein Einladungscamp in Essen bei den Assindia Cardinals statt. Das Camp beginnt am Freitag, den 29. März 2024 und endet am Sonntag, den 31. März 2024. Die Einladungen für die Spieler sind bereits in Vorbereitung. Der AFVD und die Verantwortlichen der Nationalmannschaft bitten um Verständnis, das dieses Ostercamp eine geschlossene Veranstaltung sein wird und grundsätzlich keine Zuschauer zugelassen sind.

Anfang Oktober wird dann von Freitag, den 04. Oktober 2024 bis Sonntag, 06. Oktober 2024 das Pregame Camp stattfinden. Der Veranstaltungsort wird noch festgelegt, auch das wird eine geschlossene Veranstaltung ohne Zuschauer sein.

Nach dem jetzigen Stand der IFAF – Planung finden im Jahr 2025 am ersten Wochenende im August und am letzten Wochenende im Oktober die Platzierungsspiele bzw. die Finalspiele um die Europameisterschaft statt.

Sollten sich Deutschland und Österreich in ihren jeweiligen Gruppen 2024 durchsetzen würden sie sich im August 2025 im Halbfinale gegenüberstehen. Das wäre sicherlich eine äußerst interessante Partie, auf die viele schon lange wieder gewartet haben.

Der Sportdirektor der Herren Nationalmannschaft Claus Holtz ist trotz der angespannten Terminlage zuversichtlich: