Football-Junioren starten am Wochenende mit zwei Spielen der GFLJ Süd in die Saison

Nach dem Start der SharkWater GFL und der GFL 2 sind nun endlich auch die Junioren an der Reihe! An diesem Wochenende finden die ersten beiden Spiele der GLF Juniors in der Süd-Gruppe statt.

Den Anfang machen am Samstag, 3.7., um 13.00 Uhr die Stuttgart Scorpions, die die Munich Cowboys empfangen.

Am Sonntag ziehen dann die Freiburg Sacristians und die Fursty Razorbacks um 16.00 Uhr nach.

Die Süd-Gruppe kann früher als die anderen Staffeln starten, weil alle fünf Mannschaften bereits seit April voll trainieren können. Die Gruppen Nord, West und Mitte haben ihren Saisonstart daher etwas später. Um einen seriösen Spielbetreib durchführen zu können, wurde von Seiten des Verbandes eine gewisse Mindestzeit an gemeinsamen Trainingsmöglichkeiten eingeplant, um einem möglichen Verletzungsrisiko entgegenzuwirken.

„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich auch im Junioren-Bereich wieder mit Punktspielen losgehen kann und wir den Vereinen, Aktiven, Offiziellen und auch den Zuschauern jetzt wieder eine Perspektive bieten können. Die spielfreie Zeit war lange genug“, kommentiert Christian Freund, stellvertretender Bundesjugendsprecher des AFVD den Saisonstart der GFLJ.

Zuschauer sind bei beiden Spielen wieder erlaubt.

Damit nimmt die Normalität in den Ligen des Deutschen Footballs nach der langen Corona-Zwangspause wieder ein Stück weit zu.