Erweiterte Kader der Jugend Flag Nationalmannschaften

Nach drei erfolgreichen Sichtungen in Berlin, Frankfurt un München, an denen insgesamt 450 Jugendliche teilgenommen haben, haben die Coaching Staffs der Jugend-Nationalmannschaften um die Head Coaches Stefanie Thiele (U17 Mädchen), Max Groß (U17 Jungs) und Frank Grimm (U15 Mixed) ihren erweiterten Kader für die ersten Trainingslager zur Vorbereitung auf die EM in Serbien am ersten Septemberwochenende bekannt gegeben.

Die Europameisterschaft wird vom 05.-09.09. in Belgrad, Serbien stattfinden. Bis dahin werden pro Team drei vorbereitende Camps stattfinden.

Nach den jeweils ersten Trainingslagern werden die Coaches auf die Bundeskader von 20 (21 in der U15) SpielerInnen cutten, der finale Kader der Teams für die Europameisterschaft wird nach dem jeweiligen letzten Trainingslager im August bekannt gegeben.