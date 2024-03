Erstmals eigenständiges Flag-Jugendländertunier in Saarbrücken

Im letzten Jahr wurde im Rahmen des Tackle Jugendländerturniers in Berlin erstmals auch ein U16 Flag Turnier für Mixed Teams ausgetragen. Fünf Mannschaften nahmen teil und Ham Jam, die Flagauswahl aus Hamburg wurde 2023 Turniersieger.

Mittlerweile boomt Flagfootball, immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen die zahlreichen Camps und Schulaktionen und drängen in die Vereine. Und spätestens seitdem bekannt ist, das Flag Football 2028 in Los Angeles, USA erstmals eine Olympische Disziplin sein wird, findet Flag Football auch bei Erwachsenen immer mehr Interesse.

Da war es nur logisch, dass es ein eigenständiges Flag Jugendländerturnier für Mixed -Teams geben wird. Und um möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit zum Spielen zu geben, wird es neben den U16 auch ein U14 Turnier geben. Dies ist besonders auch für die Flag- NationaltrainerInnen interessant, welche dieses Turnier zur Talentsichtung nutzen werden. Aufgrund der ersten Anmeldungen steht jetzt schon fest, dass sich die Zahl der teilnehmenden Länder im Vergleich zum letzten Jahr deutlich erhöhen wird.

Am Wochenende den 05. und 06. Oktober 2024 wird sich in Saarbrücken dann alles um Jugend Flag drehen. Der Austragungsort, das SPORTCAMPUS SAAR in Saarbrücken, bietet als Olympiastützpunkt für zahlreiche andere Sportarten ideale Voraussetzungen für dieses Turnier. Auf der Anlage befinden sich gleich mehrere Sportplätze, verschiedene Sporthallen, Kraft- und Fitnessräume eine Schwimmhalle und eine Mensa für sportlergerechte Verpflegung.

Torsten Reif, Präsident American Football und Cheerleading Verband Saarland freut sich über den Zuschlag für die Austragung: