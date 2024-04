Verkaufsstart: Team GER vs SWE

Die Football-Frauen wollen sich jetzt das WM-Ticket für 2026 sichern!

Mit Spanien steht der Europameister 2024 bereits fest. Nach dem 21:16 Sieg gegen Großbritannien kürten die Spanierinnen sich als Europameister. Somit geht es in den beiden kommenden Spielen der Deutschen Frauen Nationalmannschaft gegen Finnland und Schweden noch um den Vize-Meistertitel und um die Teilnahme an der WM 2026. Die ersten drei Plätze können das Ticket für die WM einlösen. Damit die deutschen Frauen mit dabei sind, sollten zwei Siege her, um nicht auf die anderen Ergebnisse angewiesen zu sein.

Zum ersten Spiel geht es am 25./26. Mai 2024 nach Finnland. Aktuell stehen Deutschland und Finnland mit je einem Sieg und einer Niederlage punktgleich in der Tabelle. Die favorisierten Britinnen haben einen Sieg und zwei Niederlagen auf dem Konto. Nur die Spanierinnen konnten bislang bereits alle drei Spiele gewinnen und sind damit vorzeitig Europameister.

Das zweite Spiel findet am Samstag, den 17. August 2024 gegen die bisher sieglosen Schwedinnen statt. Gespielt wird in Frankfurt am Main im Stadion Brentanobad. Der Kickoff ist um 14:00 Uhr, Stadionöffnung ist um 12:30 Uhr.

Bei unserem Spiel in Solingen hatten wir eine fantastische Atmosphäre und die Fans hatten mit ihrer lautstarken Unterstützung einen großen Anteil daran, dass unsere Frauen trotz Rückstand noch gegen Großbritannien gewinnen konnten. Das brauchen wir unbedingt auch in Frankfurt. Andreas Kegelmann, Vize-Präsident AFVD

Die Tickets kosten bei freier Platzwahl für Erwachsene 15,- Euro, Ermäßigte kosten 12,- Euro und sind hier erhältlich: Tickets für Deutschland gegen Schweden am 17.08.2024 in Stadion am Brentanobad, Frankfurt am Main | Ticket-Shop (eventim-light.com)