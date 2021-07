Sat.1-TV-Team dreht beim ersten Camp der Flag Football Nationalteams

Kelkheim – Jetzt wird es ernst! Nach dem Tryout im Juni findet an diesem Wochenende mit den jeweils knapp 30 ausgewählten Damen und Herren in Kelkheim das erste Vorbereitungscamp der Flag Football Nationalteams zur WM im Dezember statt.

„Ab sofort werden wir mit den Aktiven beginnen, sowohl die Grundlagen zu trainieren als auch die Spielzüge einzustudieren. Wir müssen zwar berücksichtigen, dass viele wegen der Corona-Beschränkungen sehr lange gar nicht oder nur unregelmäßig trainieren konnten, aber die Zeit bis zur WM müssen wir in den Camps intensiv nutzen“, so Herren-Headcoach Maximilian Groß.

Bei der Durchführung werden die Coaches wie auch schon beim Tryout vertrauensvoll von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des AFVD unterstützt.

Die Aussicht auf die WM hat auch das Interesse der Medien geweckt: Am Samstag wird ein TV-Team vom Sat.1 Landestudio Hessen/Rheinland-Pfalz bei der ersten Einheit in Kelkheim dabei sein. Dabei wird Redakteur David Rischke für die Nachrichtensendung „17.30live“ in die Sportart eingeführt.

„Als Flag Football Nationalteam nehmen wir solche Gelegenheiten gerne an. Das hilft uns nicht nur dabei, den Sport bekannter zu machen, sondern auch die Nationalteams in den Fokus zu rücken“, freut sich Groß über das Interesse des Senders.

„Viele denken immer noch, dass Flag Football eher für Anfänger und Kinder geeignet ist, dabei sind die Spiele der Erwachsenen nicht nur für die Aktiven sondern auch für die Zuschauer sehr attraktiv. Aber auch sehr anstrengend – das werden wir David am Samstag schon spüren lassen“, schmunzelt der Headcoach.