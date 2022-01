Jahresrückblick – Erstes Halbjahr 2021

2021 liegt hinter uns. Ein Jahr, das geprägt war von großen Herausforderungen, die das pandemische Geschehen uns allen aufgedrückt hat. Aber auch ein Jahr, das viele wichtige Ereignisse für die Entwicklung des Football-Sports in Deutschland mit sich gebracht hat. Wir werfen noch einmal einen Blick zurück und fangen mit dem ersten Halbjahr an.

Januar



IFAF beschließt 2-Jahres-Rhythmus für die Junioren-EM

Auf einer digitalen Sitzung der IFAF wird beschlossen, die Junioren-EM der U19 ab 2022 im 2-Jahres-Rhythmus durchzuführen.

Februar

Christian Piwarz übernimmt kommissarische Leitung des Hauptausschusses

Christian Piwarz, Präsident des American Football Verbandes Sachsen, übernimmt kommissarisch die Führung des Hauptausschusses, des Gremiums der 15 Landesverbände des AFVD.

Landesverbände, Präsidium und Gesamtvorstand beraten per Video-Konferenz

Das Ziel der Beratung am 13. 2. ist, beste Voraussetzungen für den Spielbetrieb der Ligen und Trainingsmöglichkeiten der Cheerleader zu schaffen, die aufgrund der Corona-Pandemie stark gefährdet sind.

NFL-Profi Moritz Böhringer kehrt in die GFL zurück

Nach mehreren Jahren bei den Minnesota Vikings kehrt Moritz Böhringer zu seinem Stammverein, den Schwäbisch Hall Unicorns, zurück. Mit den Einhörnern bestreitet er die komplette GFL-Saison.

März

Jordan Neuman wird Teamchef der Nationalmannschaft

Das wichtigste Puzzle-Teil für die deutsche Nationalmannschaft wird eingesetzt: Jordan Neuman, Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns, wird neuer Teamchef der Herren. Seine Funktion bei den Einhörnern übt er weiter aus.

Football-Sport partizipiert an über 1,7 Mio. Euro Fördergeld von der Bundesregierung

Die wohl wichtigste Entscheidung der ersten Jahreshälfte: Auch auf Initiative des AFVD profitiert der Football-Sport von der „Coronahilfe Profisport“ der Bundesregierung in einer Gesamthöhe von über 1,7 Mio. Euro. Damit erhalten die Teams der GFL und GFL 2 Planungssicherheit für die kommende Saison. Zusätzlich partizipieren auch die Landesverbände von den Hilfen des Bundes.

Eine Woche später wird bekannt gegeben, dass die Hilfen auch für das Jahr 2021 beantragt werden können.

Maßnahmen für die IFAF Flag Football World Championships beginnen

Ab sofort können sich Athleten und Athletinnen für die beiden Flag Football Nationalmannschaften bewerben. Das Sichtungscamp wird für Juni terminiert, danach folgen monatliche Camps als Vorbereitung für die WM.

CFL Combine diese Saison nur virtuell

Die CFL beschließt, das Combine für internationale Spieler in diesem Jahr nur virtuell durchzuführen. Insgesamt werden 169 Spieler eingeladen, davon neun Deutsche und 13 aus der GFL und GFL 2.

DOSB erkennt Bedeutung von Football und Cheerleading im AFVD vollumfänglich an

Der Deutsche Olympische Sportbund DOSB hat in einem persönlichen Schreiben an AFVD-Präsident Robert Huber bestätigt, dass American Football und Cheerleading im Leistungs- und Breitensport zur Gruppe der Mannschaftssportarten im DOSB gehört und in die Kategorie der körperbetonten Mannschaftssportarten eingeordnet wird. Was sich leicht anhört, wiegt schwer! Denn damit wird die Position des American Footballs und des Cheerleadings im Rahmen kommender Lockerungsmaßnahmen gestärkt. Dabei wird vor allem die konsequente Vorarbeit im Bereich der Hygienevoraussetzungen des Verbandes hervorgehoben.

April

Vorstellung des Hygienekonzeptes für die GFL und GFL 2

Die Medizinische Abteilung unter Leiter Ulrich Grünwald stellt das ausgearbeitete Hygienekonzept für die beiden höchsten Spielklassen vor. Dieses gilt auch als Leitlinie für andere Football-Ligen in Deutschland. Auf der Grundlage des Konzepts ist ein Spielbetrieb bei der aktuellen Corona-Lage gewährleistet.

Vier Deutsche bei der CFL Draft ausgewählt

Mit Aaron Donkor, Dominik Eberle, Christopher Ezeala und Niklas Gustav werden vier deutsche Spieler bei der CFL Draft ausgewählt. Gustav war 2014 bei der WM und 2015 bei der EM Mitglied der deutschen U19-Nationalmannschaft.

Workshops für Hygienebeauftragte

Ulrich Grünwald, medizinischer Leiter des AFVD bietet mehrere Workshops für die Hygienebeauftragten der Vereine an.

IFAF Flag Football World Championships wird verlegt

Die IFAF gibt die Verlegung der Flag Football Weltmeisterschaft bekannt. Statt im Spätsommer auf Mallorca findet die WM jetzt vom 6. bis 8. Dezember in Jerusalem statt. Die Verantwortlichen des AFVD reagieren sofort und planen ein zusätzliches Vorbereitungscamp im November.

Ex-Junioren Nationalspieler Amon-Ra St. Brown wird von NFL Team gedraftet

Nach seinem Bruder Equanemious (Green Bay Packers) erfüllt sich auch der Traum von Amon-Ra St. Brown. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler wird in der 4. Runde der NFL Draft von den Detroit Lions ausgewählt.

Mai

Mitglieder des Hauptausschusses beraten per Video-Konferenz

Zum zweiten Mal in diesem Jahr beraten sich die Mitglieder des Hauptausschusses per Video-Konferenz. Neben zahlreichen Themen stehen natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die zu ergreifenden Maßnahmen im Fokus.

Aaron Donkor und David Bada erhalten Practice Squad-Platz bei NFL-Teams

Durch das International Player Pathway Program der NFL bekommen zwei deutsche Spieler die Möglichkeit, ein Jahr im Practice Squad eines Teams der besten Footballliga der Welt zu verbringen. Aaron Donkor (ehemals Düsseldorf Panther) wird von den Seattle Seahawks ausgewählt, David Bada (ehemals Schwäbisch Hall Unicorns) landet beim Washington Football Team.

Pfingstcamp der Junioren-Nationalmannschaft wird abgesagt

Aufgrund der angespannten Corona-Situation und den damit verbundenen Auflagen und Einschränkungen im Sportbereich wird das Pfingstcamp der Junioren-Nationalmannschaft von den Verantwortlichen des AFVD abgesagt.

Flag Football Nationalmannschaft der Herren gibt Coaching Staff bekannt

Max Groß, Head Coach des deutschen Flag Football Nationalteams der Herren hat seine Wunschtrainer bekommen. Ab sofort komplettieren Hauke Bastert (Offensive Coordinator), Jerome Saxon (Defense Coordinator) und Conrad Dietel (Offensive Assistent) den Stab.

Juni

Verständigung auf Präsenzveranstaltung der Bundesversammlung

Zum dritten Mal treffen sich die Vertreter der Landesverbände in einer Online-Sitzung und vereinbaren unter anderem, die Bundesversammlung am ersten November-Wochenende als Präsenzveranstaltung durchzuführen.

GFL startet in die Saison

Am 4. Juni ist es endlich wieder so weit: Die GFL startet nach der Aussetzung des Spielbetriebs 2020 mit 14 Teams in die neue Saison 2021. Der Season-Opener zwischen den Schwäbisch Hall Unicorns und den Ravensburg Razorbacks wird live auf SPORT1 übertragen. 13 weitere Live-Spiele des Sportsenders von GFL-Spielen folgen.

Vereinsvertreter der Bundesligisten bringen Gründung des Ligaverbundes auf den Weg

In der Versammlung der Bundesligisten der GFL und GFL 2 sowie Vertretern des AFVD wird ein Meilenstein im deutschen Football gesetzt: Die Anwesenden – persönlich und online – einigen sich einstimmig auf die Gründung des „GFL Ligaverbund e. V.“.

Medizinischer Leiter des AFVD erhält „FIFA-Diplom in Fußball-Medizin“

Ulrich Grünwald ist nun einer von weltweit nur 1.600 Privilegierten. Der medizinische Leiter des AFVD erhält nach einer längeren, spezifischen Ausbildung mit 42 verschiedenen Modulen das „FIFA-Diplom in Fußball-Medizin“. Wohl dem, der solch einen Experten in seinen Reihen hat.

GFL und AFVD kooperieren mit AFI.tv

GFL goes global! Ab sofort werden die Spiele der GFL auch auf AFI.tv übertragen und öffnen damit für die höchste deutsche Spielklasse den internationalen Markt.