AFVD, Landesverbände und GFL unterstützen Appell des DOSB

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine empfiehlt der DOSB seinen 90.000 Sportvereinen die Durchführung einer Schweigeminute an diesem Wochenende.

Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine und als Protest gegen die russische Invasion sowie den damit verbundenen Bruch des Völkerrechts empfiehlt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) seinen 90.000 Sportvereinen die Durchführung einer Schweigeminute im Rahmen der Wettspiele und Wettkämpfe an diesem Wochenende.

„Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir haben uns wohl alle nicht vorstellen können, dass ein Konflikt in Europa nach den Erfahrungen der Geschichte nochmal so eskalieren könnte. Daher wollen wir ein gemeinsames Signal des Breiten- und Spitzensports in Deutschland aussenden und im wahrsten Sinne des Wortes zusammenstehen. Gewalt und Krieg dürfen keinen Platz haben“, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert.

Diesem Appell schließen wir uns an.

Robert Huber (Präsident AFVD)

Christian Piwarz (Vorsitzender des AFVD Hauptausschusses) Carsten Dalkowski (Sprecher German Football League) Marcel Kloth (Vorsitzender Cheerleading Vereinigung Deutschlands im AFVD)