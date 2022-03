Vorbereitung zur Frauen-Football-WM startet am Wochenende mit den ersten Sichtungscamps in Hamburg und Berlin

AFVD stellt Coaching Staff der Frauen Nationalmannschaft 2022 vor

Am Wochenende startet die aktive Vorbereitung für die Frauen-Nationalmannschaft für die WM 2022 in Finnland mit den ersten Sichtungscamps in Hamburg und Berlin. Doch bereits seit mehreren Monaten arbeiten die Verantwortlichen unermüdlich im Hintergrund an den Planungen bis zur Weltmeisterschaft. Darin involviert sind selbstverständlich auch die zahlreichen Coaches, die das Team letztendlich fit für den Jahreshöhepunkt machen sollen. Zeit, die handelnden Personen einmal näher vorzustellen.

Dabei wird es in diesem Jahr im Coaching Staff eine kleine Besonderheit geben. Neben den Coordinator-Posten und den Position-Coaches-Posten wird es in diesem Jahr auch so genannte Position-Assistant-Coaches geben, die bei allen Camps in Deutschland voll mitarbeiten und im Falle eines kurzfristigen Ausfalls eines für die WM nominierten Position Coaches als direkter Nachrücker zur Verfügung stehen.

Sportdirektor / HC Tom Balkow (AFVD)

Tom Balkow ist seit 1991 dem Football eng verbunden. Ein Besuch des American Bowl 1991 im Berliner Olympiastadion hat ihn mit dem Virus Football infiziert. Von 1996 bis 2014 war er selbst als Defense Line Spieler aktiv auf dem Feld. Erste Coaching Erfahrung sammelte er ab 2002, wo er als Spieler-Trainer bei den Berlin Rebels fungierte. Über Stationen in den Jugendmannschaften der Berlin Adler und der Spandau Bulldogs landete Balkow schließlich 2013 bei den Berlin Kobra Ladies, die er 2014 zur Vizemeisterschaft und 2015 und 2016 zum Deutschen Meister führte. 2015 wurde Balkow vom AFVD zum Leistungssportdirektor ernannt und organisierte die Teilnahme der Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2015, bei der Deutschland mit Bronze die erste internationale Medaille bei den Frauen gewinnen konnte. Seit 2017 betreute der B-lizenzierte Berliner Balkow die Berlin Knights Herren und Damen und ist in diesem Jahr neben seiner Tätigkeit für die Nationalmannschaft auch als Defense Coordinator für die Landesjugendauswahl Big East sowie als Headcoach und Offense Coordinator der Spandau Bulldogs Herren tätig.

Offense Coordinator / QBs Coach Matthias Preßler (Mainz Golden Eagles)

Coach Matthias ist seit 2009 als Trainer aktiv und seit 2016 B-Lizenz-Trainer. Bis 2014 betreute er im Flag-Football und Jugend-Tackle Bereich die Nauheim Wild Boys Nachwuchsteams. Bereits 2012 brachte ihm das eine Nominierung als Coach in die Landesjugendauswahl von Hessen. Seit 2016 betreut er als HC, OC und DC die Mainz Golden Eagles Ladies und konnte mit dem Team 2016 und 2017 jeweils Deutscher Vize Meister werden. Seit 2021 ist er darüber hinaus auch als DC für die Damen-Flag-Nationalmannschaft tätig. Vorangegangen war seiner Trainerkarriere eine 16 Jahre andauernde Karriere als Spieler der Rüsselsheim Wolfpack, Nauheim WildBoys, Langen Knights und zuletzt bei den Wiesbaden Phantoms in der GFL 2.

Defense Coordinator / LBs Coach Imke Steinmöller (Berlin Kobra Ladies)

Wenn man in Deutschland an Frauen-Football denkt, dann muss einem zwangsläufig der Name Imke Steinmöller einfallen. Als Spielerin feierte sie unzählige Meisterschaften mit den Berlin Adler Girls und den Berlin Kobra Ladies, ehe sie ins Trainerfach wechselte. Bereits 19 Mal konnte sie den Titel des Deutschen Meisters erringen. Die mit einer A-Lizenz ausgestattete Trainerin war bereits 2015 als Defense Coordinator für die Geschicke bei der Europameisterschaft in Spanien verantwortlich. Auf Vereinsebene hat Steinmöller in den letzten Jahren neben den Kobra Ladies auch die Herrenmannschaft der Berlin Knights sowie die Berlin Rebels Prospects jeweils in der Regionalliga betreut.

WR Coach Jona Winkel (Stuttgart Scorpions)

Der Inhaber der B-Lizenz bringt viel Erfahrung mit. Noch während seiner aktiven Zeit als Wide Receiver und Defensive Back bei den Freiburg Sacristans übernahm er noch als aktiver Tackle-Spieler als Trainer das Flag Football-Team der U15, bei dem er später Headcoach wurde. Zudem ist er Mitbegründer der Flag Football-Mannschaft der Universität Freiburg.

Erfahrungen im Trainer-Tackle-Bereich sammelte Winkel in den USA an der University of San Diego und als Coach der Sacristans. Derzeit lenkt er als sportlicher Leiter der Stuttgart Scorpions die Geschicke des Traditions-Vereins, bei dem er auch als Offensive Coordinator in der GFL 2 fungiert. Winkel wird nun zum ersten Mal die Frauen-Nationalmannschaft betreuen. Darüber hinaus wird er in diesem Jahr auch als Headcoach der Flag-Football Damen-Nationalmannschaft fungieren.

RB Coach Björn Warnstedt (Spandau Bulldogs)

Bereits 1993 begann die Footballkarriere von Coach „Salva“. Als Spieler durchlief er alle Teams der Berlin Adler, mit deren Herren er den EFAF Cup 2008 und den Eurobowl 2014 gewinnen konnte. Bereits seit 2006 ist Warnstedt auch als Coach auf den Feldern unterwegs. Rebels A-Jugend, Adler Jugend und die Prospects der Berlin Rebels in der Regionalliga 2018 waren seine Stationen, bevor er 2019 zu den Berlin Knights wechselte. Hier war er als Position Coach für die Runningbacks der Herren und Damen verantwortlich. 2021 folgte ein Engagement in der ELF bei Berlin Thunder. Seit 2022 coached Salva nun in der Regionalliga bei den Spandau Bulldogs Herren ebenfalls die Runningbacks.

OL Coach Oona Rüster (Berlin Kobra Ladies)

28 Jahre Football – das ist der Erfahrungsschatz von Coach Oona. 1993 begann sie bei den Adler Girls ihre aktive Karriere und war hier bis 2004 der Anker der Offensive Line. 2004 folgte dann der Wechsel zu den Berlin Kobras, wo sie noch bis 2011 aktiv auf dem Feld stand. 14 Mal wurde sie Deutsche Meisterin und war 2010 Teil der ersten Deutschen Frauen-Nationalmannschaft, die bei der WM in Schweden am Ende Vierter wurde. Von 2011 bis 2017 unterstützte sie die Trainerinnen und Trainer der Kobra Ladies immer wieder sporadisch. Seit 2018 gehört sie zum festen Trainerstab der Ladies. Neben unzähligen Fortbildungen im fachlichen und überfachlichen Bereich ist die C-Lizenz-Trainerin immer wieder auf Conventions oder als Gastcoach bei diversen Sommer- oder Wintercamps anzutreffen.

DL Coach Patrick Nause (Hamburg Amazons)

Coach Patrick Nause ist bereits seit 2015 als Trainer im Frauenfootball aktiv. Als OL Coach betreut er seither die Hamburg Amazons und bis 2017 zeitgleich die A-Jugend der Pioneers. 2018 kam der OC Posten dazu und seit 2019 fungiert er auch als HC der Damen. Seit 2007 steht er auch selbst als OL und DL Spieler der Hamburg Pioneers auf dem Feld. Und als wäre das noch nicht genug, findet man den 32-jährigen Inhaber einer Trainer-C-Lizenz und einer Schiedsrichter-B-Lizenz auch im 9er Flag und eben als Schiedsrichter auf dem Feld.

DB Coach Michael Löffler (Berlin Bullets)

Seit 2013 ist Michael Löffler als Trainer in Berlin aktiv. Von 2015 bis 2018 betreute er als DB Coach und Defense Coordinator die A-Jugend der Berlin Adler. Seit 2013 ist Löffler ständiges Mitglied im Trainerstab der Landesjugendauswahl Big East und betreut hier aktuell die Linebacker, nachdem er vorher 7 Jahre die Defense Backs gecoacht hatte. Seit 2019 ist Löffler zusätzlich Defense Coordinator der Herrenmannschaft der Berlin Bullets. Nachdem er 2015 noch als Walk-On bei der Nationalmannschaft seine Hospitanz zur Trainer-A-Lizenz absolviert hat, war die Nominierung als Position Coach der nächste logische Schritt und wir freuen uns, dass wir mit Coach Michael einen absoluten Football-Fachmann für das Trainerteam gewinnen konnten.

Die Vorstellung der Assistant-Position-Coaches erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.