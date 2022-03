Frauen-Nationalmannschaft: Zweites Camp-Wochenende zur WM in Wetterau

Am vergangenen Wocheneden haben die Verantwortlichen des AFVD die ersten beiden Sichtungscamps für die Frauen-Nationalmannschaft im Hinblick auf die bevorstehende Kader-Bildung für die WM in Finnland in Hamburg und Berlin durchgeführt. An diesem Wochenende stehen gleich zwei Camps in Wetterau an, um die Sichtung in Bereich Mittel- bis Süddeutschland durchzuführen.

Leistungssport-Direktor-Frauen Tom Balkow zu den bisherigen zwei Camps: „Wir haben bereits gute Ansätze gesehen, aber es hat sich auch deutlich gezeigt, dass der Frauen-Football durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen extrem zukämpfen hat. Die letzten beiden Spielzeiten sind fast komplett ausgefallen, dadurch fehlen den meisten vor allem die Spielpraxis. Wir konnten aber auch deutlich aufzeigen, was wir erwarten und vor allem, wo und wie sich die Mädels verbessern können. Das ist sicherlich für alle auch eine große Motivation, weiter an sich zu arbeiten.“

Genau das erwartet auch die Damen, die in den beiden abschließenden Sichtungscamps in Wetterau gemeldet haben. An diesen zwei Tagen werden über 200 Athletinnen zeigen wollen, dass sie unbedingt in das Team wollen, das im Sommer in Finnland bei der Weltmeisterschaft antritt.

„Bisher sind unsere Erwartungen sogar übertroffen worden, daher sind wir jetzt sehr gespannt, was wir in Wetterau sehen werden. Die Anfrage für die beiden Camps in Hessen war riesig und wir hoffen, dass die Leistungen auf einem ähnlich hohen Level sind wie die Nachfrage“, blickt Balkow voraus.

Die Camps finden am Samstag und Sonntag in Wölfersheim, Wingestraße 33 (Parkplatz Steingasse 26) , statt.