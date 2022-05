Trainingscamp der Herren-Nationalmannschaft am morgigen Sonntag in Köln

Es ist schon altbekanntes Terrain: die Ostkampfbahn in Köln. Am Sonntag hält die Herren-Nationalmannschaft dort ihr Trainingscamp mit dem 100er-Kader ab.

Sportdirektor Nationalmannschaft Herren Markus Ley: „Wir sind mit unseren Auswahlteams seit Jahren in Köln und haben dort auf der Ostkampfbahn beste Bedingungen. Alle Abläufe sind bekannt, das hilft uns enorm bei der Durchführungen unserer Maßnahmen, da wir die Camps professionell absolvieren können.“

Für die Teilnehmer geht es darum, sich für den vorläufigen 75er-Kader zu qualifizieren.

„Wir erwarten von allen Teilnehmern eine konzentrierte und engagierte Performance. Nach dem Camp werden wir intensiv analysieren, auf welche Spieler wir uns für die nächsten Maßnahmen verlassen können, um dann intensiv die weiteren Schritte für die Nationalmannschaft einleiten zu können. Ich habe da volles Vertrauen in unser Trainer-Team um Teamchef Jordan Neuman, das seit längerem auf dieses Trainingscamp hinarbeitet“, blickt Jean-Marc Tappy, Direktor Nationalmannschaften AFVD voraus.

Allerdings wird dabei auch berücksichtigt, dass alle Spieler bei Ihren Vereinen und Teams derzeit in der Vorbereitung sind.

Tappy: „Natürlich fehlt allen derzeit noch die Spielpraxis. Deshalb werden wir unsere Spielzüge auch mit großer Wiederholungszahl versehen, um Abläufe zu vertiefen und einen Lerneffekt in die Analyse miteinzubeziehen. Wir freuen uns jedenfalls sehr, die Athleten am Sonntag in Köln einen ganzen Tag lang zusammen zu haben.“

Das Trainingscamp auf der Ostkampfbahn in Köln im Schatten des RheinEnergieSTADIONs beginnt am Sonntag um 10.00 Uhr und endet gegen 16.00 Uhr. Die Veranstaltung ist für Zuschauer öffentlich.