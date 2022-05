Die DCM in der Westenergie Sporthalle in Mülheim an der Ruhr (28. Mai, 11.00 bis 18.30 Uhr) ist bereits ausverkauft. Daher hat der AFVD für alle Interessierten, die nicht in der Halle anwesend sein können, einen Livestream eingerichtet, um die Deutsche Meisterschaft auch digital verfolgen zu können.

Das Event ist unter https://sportdeutschland.tv/afvd/deutsche-cheerleader-meisterschaft-2022-cvd zu sehen.

Programmheft: SPIRIT 132 komplett.pdf (dcm2022.de)