Ausschreibung zur Ausrichtung Deutscher Meisterschaften 2022

Der American Football Verband Deutschland e. V. schreibt hiermit folgende Deutsche Meisterschaften zur Ausrichtung in der Saison 2022 aus:

27./28. August 2022: Juniorbowl (www.gfl-juniors.de)

24./25. September 2022: Ladiesbowl (www.ladiesbowl.de)

24./25. September 2022: DFFL Bowl – 9er – (www.afvd.de/flagfootball)

Terminverschiebungen bleiben vorbehalten!

Bewerbungsschluss ist am 31. Juli 2022.

Bewerben können sich

Landesverbände,

Vereine,

Städte,

Kommunen,

Sporteventagenturen und

Vermarktungsgesellschaften

Bewerbungen können an die AFVD Geschäftsstelle in Frankfurt/Main per E-Mail an office@afvd.de verschickt werden.

Bewerbungen werden nur in Betracht gezogen, wenn die Ausrichterbedingungen unterschrieben beigefügt werden.

Jeder Bewerber kann auch mehr Leistungen, als in den Ausrichterbedingungen anbieten.

Insbesondere Reise- oder Übernachtungskostenunterstützung für die Finalisten wird begrüßt.

Zu den Ausschreibungen: