U19-Nationalmannschaft mit ersten organisatorischen Maßnahmen im Trainingscamp

Für die Athleten der Junioren-Nationalmannschaft begann das Trainingscamp in Dresden, zur Vorbereitung auf das EM-Spiel am Mittwoch in Prag gegen Tschechien, heute Morgen mit organisatorischen Maßnahmen. Nach der Anreise wurden erst einmal alle Spieler eingecheckt.

Nach dem Einchecken ging es auch gleich zum ersten Teammeeting mit den Coaches, bevor es dann zum Medical Check ging, bei dem genau geprüft wurde, ob die Teilnehmer die gesundheitlichen Voraussetzungen mitbringen, um am Trainingsbetrieb teilzunehmen. Kein Wunder, liegen doch bereits die ersten intensiven Begegnungen der GFL Juniors hinter den Spielern.

Bevor die Athleten zum Mittagessen durften, wurde zudem auch noch das Teamfoto geschossen.

Am Nachmittag stehen dann auch die erste Einheit auf dem Feld sowie weitere Meetings an.

Zum Video geht es hier: Junioren-Nationalmannschaft bereitet sich in Dresden auf die EM vor – YouTube