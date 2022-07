Playoffs in der GFL Juniors starten

Mit dem Viertelfinale am 31. Juli starten die Playoffs der GFL Juniors. Alle vier Vorrunden-Gruppensieger kamen ungeschlagen durch die Saison. Nun allerdings geht es auch in den Vergleich der Regionen, und die spannende Frage ist: Wer von den Auswärtsteams kann es schaffen, seinem Gastgeber die erste (und damit auch entscheidende) Niederlage beizubringen?

Der Blick fällt hier unter anderem auf das erste Spiel um 12:30 Uhr in Schwäbisch Hall. Gastgeber Unicorns hat zwar unbestritten eine der Top-Jugendabteilungen Deutschlands und setzte sich in der Südgruppe erneut als Erster durch. Doch Gegner diesmal ist mit den Wiesbaden Phantoms ebenfalls ein Verein mit starkem Fokus auf Jugendarbeit. Allerdings wurde der bisherige Abonnements-Champion der GFL Juniors Mitte dieses Jahr von den Bad Homburg Sentinels entthront. Das „Playoff-Gen“ sollten die Wiesbadener aber noch haben und, auch wenn im Jugendbereich natürlich die Kader von Jahr zu Jahr wechseln, in Schwäbisch Hall ihre Chance suchen.

Immer wieder stark präsentierten sich in den Playoffs vor allem die Teams der West-Gruppe. Das ist dann in diesem Jahr eben für die Bad Homburger eine knifflige Sache. „Belohnt“ werden sie für ihren Gruppensieg nämlich mit dem Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles, den Titelverteidiger und insgesamt sechsfachen deutschen Jugendmeister.

Mehr Titel bringen die Düsseldorf Panther mit in die Playoffs: 15 Mal waren sie deutscher Jugendmeister. Das letzte Mal liegt allerdings zwölf Jahre zurück, viermal seit 2010 verloren die Düsseldorfer das Finale um den Junior Bowl, jeweils gegen den anderen der zwei West-Vertreter in den Playoffs. Diese Saison hat man offensichtlich wieder einen Jahrgang beisammen, der Championship-Kaliber hat und in der Vorrunde auch Meister Köln souverän bezwang.

Schlechte Nachrichten für die Hamburg Huskies, die als Nord-Zweiter nun nach Düsseldorf müssen. Das entscheidende Nachholspiel in der Nord-Gruppe hatten sie in Berlin gegen die Adler mit 6:40 verloren. So müssen sie nach Düsseldorf, während die Berlin Adler daheim gegen die Munich Cowboys eine Mannschaft begrüßen, die sich knapp im Süden auf Rang zwei schob. Für die Münchner ist es seit langer Zeit das erste Playoff-Spiel im Jugendbereich. Sie hatten sich knapp mit insgesamt zwei Punkten Differenz in Hin- und Rückspiel zusammengenommen im Rennen um die bayerische Vorherrschaft dieses Jahr gegen die Fursty Razorbacks durchgesetzt.

Viertelfinale GFL Juniors:

Sonntag, 31. Juli:

Schwäbisch Hall Unicorns – Wiesbaden Phantoms, 12:30 Uhr / Stream: https://bit.ly/3S7ZU8V

Düsseldorf Panther – Hamburg Huskies, 15 Uhr / Stream: https://www.twitch.tv/tobihoffmannshow

Bad Homburg Sentinels – Cologne Crocodiles, 15 Uhr / Stream: https://bit.ly/3PGPXxm

Berlin Adler – Munich Cowboys, 15 Uhr / Stream: unbekannt