GFL Juniors: Junior Bowl am 3. September in Düsseldorf

Das Finale um die 40. deutsche Meisterschaft der Junioren findet in Düsseldorf statt. Am 3. September treffen im Stadion Benrath um 15 Uhr die Düsseldorf Panther und die Berlin Adler im Junior Bowl XL aufeinander. Düsseldorf bezwang im Halbfinale die Schwäbisch Hall Unicorns mit 26:20, Berlin setzte sich gegen die Cologne Crocodiles mit 35:21 durch.

Die beiden Vereine sind über Jahrzehnte hinweg zwei der wichtigsten „Leuchttürme“ im Jugendbereich des deutschen American Footballs. Nicht nur dass die Düsseldorf Panther bisher 15 Mal Jugendmeister waren und die Berliner fünf Mal, beide sind auch die sportliche Heimat der renommiertesten deutschen Ex-NFL-Profis Sebastian Vollmer (Düsseldorf) und Björn Werner (Berlin).

Für beide ist die Saison 2022 aber auch eine Art Comeback, in den letzten Jahren durchliefen sie Phasen des Neuaufbaus, was ja nichts Ungewöhnliches in der Nachwuchsarbeit ist und für den langfristigen Erfolg auc dazu gehört. Nun aber hat man wieder starke Jahrgänge beisammen und rüstet für ein außergewöhnliches Endspiel. Die Panther stehen zum 21. Mal in einem Junior Bowl, die Adler zum siebten Mal. Doch nur ein einziges Mal bisher standen sich beide im Finale direkt gegenüber: 2006 gab es – damals ebenfalls in Düsseldorf – beim 26:7 der Panther die bisher einzige Finalniederlage der Berliner.