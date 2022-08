Nach zwei Jahren Corona Pause findet in diesem Jahr wieder der Ladies Bowl statt.

Am Samstag, den 24.09.2022 werden sich in Stuttgart im Stadion Festwiese im Stuttgarter Neckarpark die beiden besten Damenmannschaften aus den Gruppen Nord und Süd gegenüberstehen. Kickoff ist um 15:00 Uhr. In diesem Jahr wird es keine Playoffs geben, wie Thorsten Schulz, Ligaobmann der DBL und DBL2 erläutert: „Die unsichere Lage in der Corona-Pandemie während der Planungsphase im Dezember des vergangenen Jahres, veranlasste uns dazu alles etwas ein wenig vorsichtiger anzugehen. Ich habe mich damals mit den Vereinen darauf verständigt, die Saison 2022 ohne Playoff Runde zu spielen.“

Gemäß der aktuellen Tabellenplatzierungen haben dazu im Norden die Berlin Kobras und die Hamburg Amazonas die besten Chancen, im Süden gelten die Munich Cowboys und Stuttgart Scorpions Sisters als Favoriten. Beim letzten Ladies Bowl 2019 standen sich in Berlin die Berlin Kobra Ladies und Stuttgart Scorpions Sisters gegenüber, damals gewannen die Berlinerinnen in einem spannenden Finale 32:26.

Daniela Ruis, Vorstandsmitglied der Stuttgart Scorpions und Teammanagerin der Sisters hofft dabei natürlich auf eine Teilnahme der Sisters: „Wir freuen uns riesig auf die Austragung zuhause und hoffen mit den Stuttgart Scorpions Sisters auch einen der beiden Teilnehmer stellen zu können. Der Titel im eigenen Stadion wäre dann das nächste Ziel. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn auch alle anderen Damenteams in Deutschland (völlig gleichgültig welche Ligazugehörigkeit) ihren Weg nach Stuttgart finden, um mit uns diesen Tag zu etwas Besonderem zu machen und Ladiesfootball zu feiern.“

Für alle, die nicht vor Ort sein können, wird es einen Livestream geben, wie Markus Würtele, Präsident AFCVBW verspricht: Wir freuen uns, dass sich die Stuttgart Scorpions Sisters beworben haben, den Ladies Bowl 2022 in Stuttgart auszurichten und die Zusage vom AFVD erhalten haben. Als Landesverband Baden-Württemberg werden wir den Ladies Bowl gerne unterstützen und die Produktion des Livestreams übernehmen. Stuttgart wird ein guter Gastgeber für das Endspiel in der DBL sein. Auch der Zuspruch von den umliegenden Vereinen wird da sein und es werden sicherlich einige aus der großen Football Family kommen, um sich das Event live vor Ort anzuschauen“. Die Tickets kosten 10,- Euro auf der Haupttribüne und 7,- Euro auf der Gegentribüne. Der Vorverkauf wird rechtzeitig bekanntgegeben, es wird am Spieltag auch eine Tageskasse geben.