AFVD wählt neues Präsidium

Frankfurt – Die Bundesversammlung des AFVD hat am 19. November 2022 in Frankfurt ein neues Präsidium gewählt. Nötig wurde die Neuwahl außerhalb der regulären Wahlperiode, nachdem neun Landesverbände einen Abwahlantrag zur Bundesversammlung eingereicht hatten und daraufhin das Präsidium im Rahmen der Sitzung zurückgetreten ist. Das vollständig neu besetzte Präsidium bilden:

Fuad Merdanovic als Präsident (Berlin-Brandenburg),

Markus Würtele als Vize-Präsident Finanzen (Baden-Württemberg) sowie mit

Andreas Kegelmann (Nordrhein-Westfalen),

Sebastian Berndt (Thüringen) und

Marcel Krohn (Mecklenburg-Vorpommern) drei weitere Vize-Präsidenten

Die Landesverbände bedanken sich für die Arbeit des alten Präsidiums, das Robert Huber seit 24 Jahren als Präsident angeführt hat, und hoffen, dass der Übergang schnell und geräuschlos vollzogen werden kann.

„Wir richten den Blick nach vorne und werden den endlich begonnenen offenen und konstruktiven Austausch auf Augenhöhe mit allen Landesverbänden weiterhin praktizieren“, so der neue Präsident Fuad Merdanovic. Ein Großteil der Landesverbände sowie viele Vereine und deren Mitglieder fühlten sich nicht mehr durch die Führung des AFVD repräsentiert. Der AFVD war im letzten Jahrzehnt zunehmend auf seinen Präsidenten reduziert worden. „Daher kann eine Veränderung nur mit neuen Akteuren glaubhaft gelingen,“ ist Vize-Präsident Andreas Kegelmann überzeugt.

Das neu gewählte Präsidium hat sich vorgenommen den AFVD zu modernisieren und die Abläufe im Verband transparenter zu gestalten. Es muss auch einiges aus der Vergangenheit aufgearbeitet und neu bewertet werden, damit das Vertrauen in die Arbeit des AFVD wieder hergestellt werden kann. „Wir sind uns sicher, dass wir nur so alle Landesverbände mit ihren Vereinen und Mitgliedern sowie zahlreiche Förderer und Partner, Freunde und Fans wieder an unsere Seite bekommen werden,“ ist Vize-Präsident Finanzen Markus Würtele überzeugt.

Wesentlich wird auch die Ausarbeitung einer Zukunftsstrategie, wohin sich der deutsche Football in den kommenden Jahren entwickeln soll. Dazu sind einige Aufgaben liegen geblieben, wie die Verhandlung und Ratifizierung eines Grundlagenvertrages mit dem GFL e.V., die es gilt, rasch umzusetzen. Die Landesverbände haben auf der Sitzung dem neugewählten Präsidium die volle Unterstützung zugesichert und den eingeschlagenen Weg mitzugehen. „Wir werden für alle Landesverbände und Vereine ein offene Ohr haben und uns um die Belange kümmern,“ so die beiden Vize-Präsidenten Marcel Krohn und Sebastian Berndt.

Eine Entscheidung steht bereits fest: Der Name des AFVD-Präsidenten soll nicht mehr auf dem offiziellen AFVD-Spielball stehen.

Präsident des AFVD – Dipl-Kfm. Fuad Merdanovic

Vita:

geb. 1965 in Slowenien, wohnhaft in Berlin, verheiratet, 3 Kinder

Ausbildung: Studium zum Diplom-Kaufmann

Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter einer Marketing-Agentur in Berlin

American Football Vita:

1991-1994 aktiver Spieler bei Berlin Stars sowie im Vorstand

1994 Mitglied im Orga-Komitee U19 EM im Rahmen des American Bowl in Berlin

1996 PR-Referent Rhein Fire, NFL Europe League

1997-1998 Marketing Leiter Frankfurt Galaxy, NFL Europe League

Seit 2019 Präsident des AFCVBB

Vize-Präsident Finanzen des AFVD – Markus Würtele

Vita:

geb. 1987 in Esslingen, wohnhaft in Leinfelden-Echterdingen, Freundin und Hund

Ausbildung: Fachinformatiker für Systemintegration

Beruf: Informatiker bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG

American Football Vita:

2003-2013 Football gespielt, davon 6 Jahre in der GFL

2005-2006 Jugendnationalspieler

2010-2017 Präsident der Stuttgart Scorpions

seit 2018 Schiedsrichter im AFCV BaWü

2019/2021 Mitglied im Orga-Team German Bowl

seit 2018 Mitarbeit in der GFL (Social Media/Grafik)

seit 2017 Präsident des AFCV Baden-Württemberg

Vize-Präsident des AFVD – Andreas Kegelmann

Vita:

geb. 1963 in Essen, wohnhaft in Essen, Freundin

Ausbildung: Chemiemeister

Beruf: bis 2015 Ausbilder im der Chemischen Industrie, danach Privatier



American Football Vita:

seit 1989 diverse Stationen als Trainer, davon 2 Jahre an einer US-Highschool

2017 Junior Bowl Winner als OL Coach Paderborn Dolphins

1991-2004 Besuch diverser Coaching Clinics in den USA

seit 2005 Organisation von Tryouts und Camps für inzwischen 49 Auswahlteams

seit 2009 Organisation div. Coaches Clinics und Jugendländerturniere

seit 2017 Organisation des größten Jugendcamps in Kroatien

seit 2018 Organisation der New England Touren der Greenmachine

Aufbau der Greenmachine U19-U17-U15-U13

Planung und Organisation des AFWB Camp mit 16 NFL Profis und 650 Spielern

Mitgründer der „365 Athletes“ Camp

Grundlegende Entwicklung der Spielerpasssoftware des AFCVNRW

Seit 2005 Vize-Präsident Jugend/Ausbildung des AFCV Nordrhein-Westfalen

Vize-Präsident des AFVD – Dr. Sebastian Berndt

Vita:

geb. 1979 in Berlin, wohnhaft in Eisenach, verheiratet, fünf Kinder

Ausbildung: Promovierter katholischer Theologe

Beruf: Hausmann, publizistische Nebentätigkeiten

Vita American Football:

1991-2000 und seit 2021 Spieler bei div. Teams, Tackle und Flag

seit 1994 Schiedsrichter

seit 2003 mit A-Lizenz, GFL-Pool

2005/2022 Schiedsrichter im German Bowl

2013-2019 (Gründungs-)Schiedsrichterobmann des AFCV Thüringen

seit 2016 Ligaobmann im SV Ost und den Nachfolge-Spielverbünden

Seit 2018 Vorstand Sport des AFCV Thüringen

Vize-Präsident des AFVD – RA Marcel Krohn

Vita:

geb. 1985 in Achim, wohnhaft Rostock, ledig, eine Tochter

2010 erstes juristisches Staatsexamen

2012 zweites juristisches Staatsexamen

Beruf: 2012-2018 selbstständiger Rechtsanwalt in Bürogemeinschaft,

seit 2018 angestellter Rechtsanwalt

American Football Vita: