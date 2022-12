Jürgen Siebmanns wird Sportdirektor der U19 Nationalmannschaft

Mit dem 50jährigen Familienvater hat der AFVD einen sehr erfahrenen Footballexperten als Sportdirektor verpflichten können.

Siebmanns vervollständigt das neue Führungstrio der U19 Nationalmannschaft neben AFVD- Vizepräsident Andreas Kegelmann und dem erst kürzlich vorgestellten Headcoach Philipp Stursberg.

Kegelmann ist sehr zufrieden mit dieser Verpflichtung: „Ich freue mich sehr, dass wir den Vizepräsidenten des American Football Verbandes Bayern für diese Aufgabe gewinnen konnten. Siebmanns ist ein sehr erfahrener Organisator, von dem die U19 Nationalmannschaft sehr profitieren wird. Wir drei bilden ein bestes vernetztes Trio und werden gemeinsam die Jungs wieder zurück an die Spitze bringen.“

Die Vita Siebmanns ist sehr beeindruckend, seit über 30 Jahren hat er Erfahrung im American Football als Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Funktional sammeln können. Als Spieler wurde er 1993 mit den Passau Red Wolves Sieger des Hochschulbowls und spielte 1994 mit der deutschen Hochschulauswahl international gegen die Great Britain Bulldogs. Als Coach war er bei den Red Wolves und bei den Munich Cowboys Ladies aktiv.

Als Schiedsrichter hat er über 500 Spiele geleitet, seine Highlights waren dabei zwei German Bowls, zwei Eurobowls und eine Europameisterschaft. Viele Jahre ist er darüber hinaus in der Schiedsrichterausbildung als Lehrwart und Mitglied der Bundeslehrkommission aktiv.

Seit 2017 ist Siebmanns Mitglied im Präsidium des AFVBY und als Teammanager der U19 Nationalmannschaft kann er seit 2012 bereits auf fünf internationale Events zurückblicken:

2013 EM in Köln & Düsseldorf

2014 WM in Kuwait

2015 EM in Dresden

2017 EM in Frankreich

2022 EM in Prag

Die Zukunft der deutschen Jugend – Nationalmannschaft liegt damit in den Händen von drei echten Experten mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen. Wer dieses Trio kennt, kann sich vorstellen mit welchem großen Ehrgeiz und Willen sie dieses Projekt vorantreiben werden. Am Osterwochenende 2023 wird es beim Spiel gegen Frankreich dann zur ersten Nagelprobe kommen, welche Fortschritte bis dahin bereits erzielt werden konnten.