Offenes Sichtungscamp der Herren Nationalmannschaft am 25.03.2023 in Frankfurt

Am Samstag, den 25.03.2023 findet in Frankfurt in der PSD Bank Arena ein offenes Sichtungscamp der American Football Herren Nationalmannschaft statt. Dazu sind alle interessierten Spieler herzlich eingeladen, welche sich für befähigt halten, Teil der deutschen Herren Nationalmannschaft zu werden.

Anmeldungen können bis zum 23.03.2023 direkt hier erfolgen. AFVD-Sportdirektor Claus Holtz freut sich auf zahlreichen Anmeldungen und weist darauf hin: „Voraussetzung für die Anmeldung ist die deutsche Staatsbürgerschaft. Alle geeigneten deutschen Spieler unabhängige davon, in welchem Land oder in welcher Liga sie aktuell spielen, sind herzlich eingeladen. Wir möchten zum Länderspiel im Oktober die stärkste deutsche Nationalmannschaft auf das Feld schicken. Bei dieser Gelegenheit wird sich auch der neue Headcoach der Herren Nationalmannschaft Shuan Fatah und seine 14köpfige Coaching Crew erstmals öffentlich den Spielern präsentieren. Bis dahin werden wir die Mitglieder der Coaching Crew noch einzeln vorstellen.“

Offenes Sichtungscamp Herren Nationalmannschaft 25.03.2023, PSD Bank Arena Frankfurt/Main:

12:00 Uhr Check in, 13:00 Uhr Beginn

Anreise auf eigene Kosten, eigene Verpflegung und eigene Getränke mitbringen

Voraussetzung deutsche Staatsbürgerschaft

Eingeladen sind alle Spieler ab 19 Jahre, die Interesse haben und sich zeigen wollen

Untergrund Kunstrasen

Vorgesehene Drill Tests: 40 Yard Dash Pro Shuttle 3 Cone Drill Vertical Jump Broad Jump Bench (100kg) Position Drills



Wichtig, das Sichtungscamp ist für alle Spieler offen, die Teilnahme an allen folgenden Terminen ist dann nur noch auf persönliche Einladung möglich. Die ausgewählten Spieler müssen dann an den folgenden Terminen verfügbar sein:

Ostercamp: 08.04.-10.04.2023 Dazu werden insgesamt 75 Spieler aus dem 103er Kader von 2022 und dem aktuellen Sichtungscamp März 2023 berufen

Spielvorbereitung-Camp 1: 07. und 08. Oktober, German Bowl Finalisten müssen zu diesem Camp nicht erscheinen

Spielvorbereitung-Camp 2: 21. und 22. Oktober

Gameday-Wochenende: 26.-28. Oktober

Gameday: In Frankfurt/Main am 28. Oktober 2023 gegen Spanien oder Israel

Zur Anmeldung: http://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/w77eTYfoqWGr4KmztsJrdRr3