Markus Grahn trainiert die deutschen Quarterbacks

Seit über 30 Jahren ist Grahn als Coach aktiv und gehört damit zu den Trainern der deutschen Nationalmannschaft mit der längsten Erfahrung an der Seitenlinie.

Bereits 1986 hat der Braunschweiger bei den Braunschweig Lions als Spieler angefangen und hat dort auch nach seinem Karriereende 1992 direkt als Coach weitergemacht. Seine ersten Coachingerfahrungen machte er unter Trainer Legende Jerry D. Claiborne von den Kentucky Wildcats. Bei einem späteren Praktikum an der University of Kentucky waren renommierte Trainer wie Bill Curry, Joe Philipps und Ray Dorr seine Lehrmeister. Von Dorr lernten berühmte Quarterbacks wie Warren Moon, Steve Pelluer, Chris Chandler und Rodney Peete.

Bei den Lions war er bis 2006 auf verschiedenen Coaching-Positionen aktiv, in dieser Zeit gewann er fünf German Bowls und zweimal den Euro Bowl. Parallel zu seinen Aufgaben bei den Lions war er auch mehrfach für die Niedersachsenauswahl Mustangs tätig. Von 2005 bis 2007 war Grahn auch in der NFLE bei Frankfurt Galaxy, welche in dieser Zeit den World Bowl gewannen. An Frankfurt fand er schnell Gefallen und führte Frankfurt Universe von 2008 bis 2012 von der Landesliga bis in die GFL2.

Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Österreich war er als Consultant am Australische Outback Team beteiligt. Nach zwei Jahren bei den Dresden Monarchs in der GFL kehrte Grahn 2015 nach Frankfurt zurück und schaffte mit Universe den Aufstieg in die GFL. 2016 wurde Universe EFAF Champion, zweimal waren sie Playoff-Teilnehmer und einmal Euro Bowl Finalist.

Von 2018 bis 2019 beriet Grahn das Universitätsteam der KIT Engineeers in Karlsruhe, arbeitete für die niederländische Nationalmannschaft und die U15 Ba-WÜ Auswahl und betreute als Sportlehrer zahlreiche Schul – AGs im Bereich Flag Football. Seit 2020 ist Grahn Headcoach der Rostock Griffins in der GFL2. Über seine Sportberatung veranstaltete er zahlreiche Footballcamps und führte Teambuilding Maßnahmen für Firmen durch. Von seinen vielfältigen Erfahrungen werden daher nicht nur die Quarterbacks der deutschen Nationalmannschaft profitieren.