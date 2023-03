Elias Gniffke bringt frischen Schwung in das deutsche Passspiel

Der Headcoach der Allgäu Comets wird die Wide Receiver der deutschen Nationalmannschaft trainieren.

Gniffke stand von 2007 bis 2012 als Running Back selbst auf dem Feld und begann 2010 als Jugend – Trainer der Neuwied Raiders. Danach folgten Stationen bei den Bonn Gamecocks, Koblenz Red Knights und Montabaur Fightings Farmers. Dabei lag sein Focus schon immer auf der Offense und da oft speziell bei den Wide Receivern.

2018 wurde er Wide Receiver Coach in der GFL bei den Marburg Mercenaries und stieg dort 2019 zum Offensive Coordinator auf. In dieser Zeit entwickelte er die Marburger Offensive zu einer der stärksten der Liga und so wurden schnell auch andere GFL Teams auf den kreativen Offense-Strategen aufmerksam. Seit 2020 ist Gniffke bei den Allgäu Comets, erst als Offensive Coordinator und seit 2022 auch als Headcoach. Dies war dann auch gleich eine der erfolgreichsten Saisons der Allgäuer, die im GFL Playoff – Viertelfinale gegen die New Yorker Lions Braunschweig gewinnen konnten und sich erst im Halbfinale dem späteren Meister Schwäbisch Hall Unicorns geschlagen geben mussten.

Der Inhaber der B-Lizenz ist seit 2018 C-Lizenz Ausbilder beim American Football Verband Hessen. Beim AFVD Trainerkongress Anfang März in Frankfurt war Gniffke als Referent dabei und berichtete über erfolgreiche Offense – Taktiken.

Gniffke wird mit seiner Luftattacke hoffentlich für zahlreiche Punkte der deutschen Nationalmannschaft sorgen und freut sich auf die neue Aufgabe: „Sich daran zu beteiligen aus den Besten nationalen Spielern ein Team zu formen und international die Landesfarben zu vertreten ist ein Privileg für jeden Trainer. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und jeden Athleten, der diesen Weg mit uns beschreitet.“