AFVD unterstützt das NFL Flag Programm

Der AFVD sowie seine Landesverbände haben sich in der vergangenen Woche in großer Runde mit der NFL zu dem Flag-Programm der NFL an Schulen ausgetauscht. Dieses wächst seit 2019 sehr schnell und hat mittlerweile einen regelrechten Boom ausgelöst. Die NFL stellte das langfristig angelegte Schul-Programm vorDie bisherigen Standorte des NFL Flag Programms, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt und München, werden 2023 noch um Stuttgart erweitert. Einige Landesverbände und Vereine sind bereits selbst sehr erfolgreich mit Flag-Programmen an Schulen tätig, die nun mit NFL-Flag erweitert und ergänzt werden. Neben den Flag-Startersets, die von der NFL kostenlos zur Verfügung gestellt werden und in den Schulen verbleiben, ist die Ausbildung der Lehrer ein nachhaltiger Beitrag zur Weiterentwicklung dieser Sportart in Deutschland.

Flag-Football in Deutschland profitiert schon länger von der stetig steigenden Nachfrage und der Verband sowie seine Landesverbände haben diesbezüglich schon zahlreiche Aktivitäten auf den Weg gebracht. Die Flag Damen und Herren Nationalmannschaften nehmen regelmäßig an Europa-und Weltmeisterschaften teil, aktuell laufen wieder die Auswahltrainings für die diesjährigen Länderspiele. Im letzten Jahr durfte sich sogar die Flag Damen-Nationalmannschaft beim NFL Munich Game in der ausverkauften Allianz Arena präsentieren, was ein ganz besonderes Highlight war. Ganz neu wurden U17 Nationalmannschaften für Jungen und Mädchen etabliert, auch hier fanden bereits die ersten Auswahltrainings statt.

Der Ligabetrieb im 5er Flag hat mit der DFFL und DFFL2 neue, professionelle Strukturen geschaffen, die Anmeldungen zahlreicher neue Flagteams bestätigen diese positive Entwicklung. Dazu kommt noch die 9er Flag Liga, welche in zwei Gruppen bereits seit dem Jahr 2000 ihren Meister ausspielt.

Und auch die Jugendaltersklassen werden beim Flag Football immer jünger. Im letzten Herbst wurde erstmals eine U10 Flag Football Liga ausgespielt, die Rhein Main Rockets haben sich als erster deutscher Meister in dieser Altersklasse in den Statistiken verewigen können.

Mit diesem Austausch zwischen dem AFVD und der NFL ist ein weiterer, wichtiger Baustein für die weitere positive Entwicklung der immer populärer werdenden Sportart Flag-Football gelegt. Weitere Infos zu dem Programm unter www.nflflag.de sowie Flag-Football unter www.afvd.de