Der Trainer- und Betreuerstab der U19 Jugendnationalmannschaft ist komplett

Der Headcoach der U19 Nationalmannschaft, Philipp Stursberg, den wir bereits vorgestellt haben, hat seine Coaching Crew komplett. Ihn wird ein sehr starkes Trainerteam unterstützen, welches eine gute Mischung aus langjährigen, erfahrenen Coaches mit A-Lizenz und „jungen Wilden“ darstellt, welche sicher neue Impulse setzen werden. Einige Coaches waren bereits bei der erfolgreichen EM 2022 in der Gruppe C dabei. Die meisten Trainer haben früher selbst gespielt und schon früh parallel zu ihrer Spielerkarriere mit dem Coaching begonnen.

Offensive Coordinator: Sven Gloss

Sven Gloss ist ein sehr bekannter Name in der deutschen American Football Szene. Seit 1999 war er als Spieler (QB und WR) und später als Coach aktiv. Hauptsächlich war er in der GFLJ und GFL für die Saarland Hurricanes und Wiesbaden Phantoms tätig und bei der Landesauswahl Rheinland-Pfalz/Saarland als auch der Green Machine in Nord-Rhein Westfalen. Bei der NFL Europa sammelte er Erfahrungen als Walk on Coach, zuletzt war er lange Jahre Headcoach der Weinheim Longhorns und ist aktuell deren sportlicher Leiter.

Defensive Coordinator: Marcel Fritsche

Seit 1999 ist Marcel Fritsche als Coach aktiv, ab 2002 war er in den Jugendauswahlen Big East und Green Machine und ist seit 2014 auch für die U19 Nationalmannschaft tätig. Die Frankfurt/Oder Red Cocks, Magdeburg Virgin Guards, Rhein-Neckar Bandits, Düsseldorf Panther und Langenfeld Longhorns sind Teil seiner Trainerstationen.

Special Teams Coordinator (komm.): Max Unflath

Max Unflath kommt von den Allgäu Comets für die er von 2006-2019 spielte. Seit 2011 ist er dort auch als Coach aktiv und gehört zur Coaching Crew der Bavarian Warriors. Seit 2022 ist Max Inhaber der Trainer-B-Lizenz.

Quarterbacks Coach: Alex Haupert

Alex Haupert begann 2002 als Spieler für die Saarland Hurricanes, führte 2013 als Quarterback die Jugend Nationalmannschaft bei der EM zu einem dritten Platz. Im gleichen Jahr führte er die Hurricanes zum Sieg im Junior Bowl. Mit der Herren Nationalmannschaft errang er 2017 den zweiten Platz bei den World Games und mit den Unicorns gewann er 2021 den CEFL-Bowl und wurde deutscher Vizemeister. Seit 2022 ist er Coach der Saarland Ladycanes.

Runningbacks Coach: Jochen Kern / Sebastian Ayernschmalz

Von den Freiburg Sacristans kommt Jochen Kern, für die er von 1991 bis 2006 spielte. Seit 1999 ist er dort auch Coach und von 2008 bis 2015 gehörte er zur Coaching Crew der Landesauswahl BaWü. Für den AFVD ist er seit 2011 RB Coach der Frauen und der Jugendnationalmannschaft.

Jochen und seine Frau Jessica erwarten allerdings genau um das Frankreich-Spiel herum ihr viertes Kind. Daher wird für das Frankreich-Spiel Sebastian Ayernschmalz für ihn einspringen und Jochen vertreten.

Sebastian Ayernschmalz spielte insgesamt 16 Jahre lang selbst (u.a. für die Munich Cowboys und Schwäbisch-Hall Unicorns). Als Trainer kann er auf einen reichen Erfahrungsschatz bauen, den er in unterschiedlichen Positionen bei der U19 der Ingolstadt Dukes, der Jugendauswahl Baden-Württembergs, den Munich Cowboys Ladies und den Starnberg Argonauts erworben hat.

Darüber hinaus hat er Erfahrung als Trainer im Behindertensport, als Athletiktrainer, als Rehatrainer sowie als sportpsychologischer Betreuer im Eishockey.

Wide Receviers & Athletics Coach: Christoper Baerwolf

Christopher Baerwolfs aktive Karriere führte ihn durch alle Jugendmannschaften der Lions aus Braunschweig, bei denen er – bis auf einen kurzen Abstecher nach Wolfenbüttel – auch bei den Herren aktiv war. Durch eine schwere Knieverletzung 2014 verschlug es ihn dann zum Coaching, wobei sein Fokus immer auf der Offense lag. Über mehrere Stationen in Niedersachsen (Braunschweig, Hannover und die Jugendauswahl) führte sein Weg zu den Hannover Grizzlies bei denen er inzwischen im vierten Jahr HC & OC ist.

Offensive Line Coach: Florian Hartmann

Florian Hartmann spielte von 1999 bis 2019 für die Assindia Cardinals und gehörte 2009 – 2011 zur Herren Nationalmannschaft. Seit 2003 arbeitet er als Coach, zuletzt als Offensive Coordinator bei den Assindia Cardinals sowie für die Offensive Line in der U16 Green Machine.

Defensive Line Coach: Martin Schmidt

Die Spielerkarriere von Martin Schmidt ging von 1999-2016, die Düsseldorf Panther, ein US- Aufenthalt in Ohio und die Dresden Monarchs gehören zu seinen Stationen. Seit 2011 ist er Trainer bei den Monarchs, mit denen er 2021 den German Bowl gewann. Für die Jugend – und Herren Nationalmannschaft stand er ebenfalls schon an der Seitenlinie.

Linebackers Coach (komm.): Patrick Hamid

Patrick Hamid hat seine sportliche Heimat bei den Hamburg Blue Devils, für die er von 1997 bis 2016 spielte. Als Trainer ist er seit 2005 für die Blue Devils und bei der Landesauswahl HamJam aktiv. Mit der Jugend Nationalmannschaft gewann er 2000 die Europameisterschaft, dazu kommen weitere Meistertitel im Junior – und German Bowl.

Defensive Backs Coach: Marvin Damm

Marvin Damm ist ein echter Düsseldorf Panther, erst als Spieler von 2007 – 2014 und dann als Coach ab 2015 bei der Panther U19 und bei GreenMachine.

AFVD-Vizepräsident Andreas Kegelmann ist mit seiner Coaching Crew sehr zufrieden: „Die meisten Coaches verfügen über eine langjährige Erfahrung auch auf internationaler Ebene und haben bereits zahlreiche Titel gewonnen. Im Zusammenhang mit unserer Spendenaktion hatten wir versprochen, dass wir mit sportlichen Erfolgen für die Unterstützung danken möchten, mit dieser Crew haben wir dafür die besten Voraussetzungen geschaffen.“

Vervollständigt wird der Staff der Jugendnationalmannschaft durch

Verbandsarzt und medizinische Leitung Ulrich Grünwald

Uli ist Oberarzt, Unfallchirurg, Notfallmediziner und Orthopäde. Eine langjährige Spielerkarriere (1983 bis 2000) ging unmittelbar in die fachspezifische Weiterführung seiner Footballbegeisterung über – er ist seit 2000 Mannschaftsarzt der Jugendnationalmannschaft und der Green Machine. Darüber hinaus ist er seit 2002 Verbandsarzt des AFCVNRW und seit 2016 Verbandsarzt des AFVD. Mit seiner umfangreichen Erfahrung aus 20 Jugendländerturnieren, 7 Junioren-Europameisterschaften, 3 Junioren-Weltmeisterschaften, einer Senioren-EM, den World Games in Breslau und einer Cheerleading-Weltmeisterschaft hat das langjährigste Staffmitglied das körperliche Wohl zahlreicher Spielergenerationen stets in Blick.

Mannschaftsarzt Dr. Stephan Bartsch

Stephan ist unser Multitalent. Er ist nicht nur als Mediziner (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Sportmedizin) im Football aktiv, sondern ist auch lizenzierter Trainer. Neben seinem Heimatverein Emsland United betreut Stephan die Niedersachsenauswahl und seit zwei Jahren auch die Jugendnationalmannschaft.

Aktuell bereitet Stephan gerade die Eröffnung seiner eigenen Praxis in Nordhorn vor und kann deshalb in Frankreich nicht mit dabei sein.

Physiotherapeut Eddy Gerber

Eddy ist Physiotherapeut aus Osnabrück. Im bewährten Tandem mit Stephan Bartsch verschlug es ihn von den Niedersachsen Mustangs hin zur Jugendnationalmannschaft, wo er sich seit zwei Jahren um die kleinen und großen Blessuren der Spieler kümmert.

Physiotherapeut Dirk Johannes

Selbst jahrelang (ab 1982) als Spieler aktiv war Dirk Johannes bei den Düsseldorf Panthern und den Krefeld Chiefs. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere folgte eine längere Pause, bis er 2009 als Physiotherapeut den Weg zurück zum Football fand. Seit 2009 ist er als Physiotherapeut bei den Düsseldorf Panthern und der Green Machine tätig, seit 2021 auch bei der Herren-Flag-Nationalmannschaft und aktuell auch bei der Juniorennationalmannschaft.

Physiotherapeutin Carolin Möhring

Familie und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen ist für Carolin Möhring selbstverständlich. Die dreifache Mutter aus Hamburg hat 2015 ihr Studium der Physiotherapie abgeschlossen und ist seither auch im Football aktiv. Dort betreut sie seit 2016 die Hamburg Pioneers Herren, das Damen-Team „Amazons“ sowie deren Flag-Team „Snappers“ – und seit diesem Jahr neu auch die Juniorennationalmannschaft.

Video: Günther Kroll / Philipp Westphal

Günther Kroll ist Kameramann für die Junioren- und Herrennationalmannschaft. Er hat sich in den letzten Jahren über die Landesgrenzen von NRW hinaus einen Namen als kompetenter Kameramann gemacht. Aufgrund des parallel stattfindenden Camps der Herrennationalmannschaft kann Günther leider nicht mit in Frankreich dabei sein und wird dort von Philipp Westphal vertreten.

Philipp hat 1991 mit Football angefangen und spielte bis 2006 als QB bei den Troisdorf Jets, wo er auch bereits seit 1999 im Jugendbereich als Coach tätig ist – aktuell als HC & OC der U19. Über die Coaching-Tätigkeit (er besitzt die Trainer-C-Lizenz) begann er, sich für das Thema Video zu interessieren und für sich zu optimieren, kennt also die Video-Bedürfnisse von Coaches sehr gut.

Equipmentmanager Björn Tobian

Björn unterstützt zahlreiche Teams als Equipment Manager – so die Green Machine U13 (bis 2022), die Assindia Cardinals und seit 2021 auch die Jugendnationalmannschaft.

Auch Björn steht für die Frankreich-Reise aufgrund des parallel stattfindenden Herren-Natio-Camps leider nicht zur Verfügung.

Equipmentmanager Hinrich Wurthmann

Hinrich Wurthmann wurde bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2014 in Kuwait quasi ins kalte Wasser geworfen und meisterte die Aufgabe trotz schwieriger Bedingungen mit Bravour. Seither gehört er zum Equipment-Team der Jugendnationalmannschaft. Sein sportliches wie persönliches Zuhause ist in Köln, wo er seit langem die Cologne Crocodiles unterstützt.

Equipmentmanager Andy Klein

Der Bergisch-Gladbacher ist über seinen Sohn 2017 zum Football gekommen und leistet seither beim Equipment und der Teambetreuung im jeweiligen Team seines Sohnes wertvolle Dienste. Beide gewannen mit der U19 der Cologne Crocodiles 2021 die deutsche Meisterschaft.

Als 2022 ein Personalengpass im Equipment-Team der Jugendnationalmannschaft entstand, war für Andy schnell klar, dass er aushelfen würde – und sich dabei nicht nur als jederzeit helfende, kräftig zupackende Hand erwies, sondern auch als echter Teamplayer sofort hervorragend integrierte.

Teambetreuerin Gabi Förster

Nicht nur als ausgleichende, gute Seele, die immer ein exzellentes Gespür dafür hat, wer gerade ein aufmunterndes Wort braucht, sondern auch und insbesondere um das leibliche Wohl kümmert sich Gabi – sei es die Organisation der Verpflegung unterwegs oder für die Sideline-Verpflegung.

„Im gesamten Staff der Jugendnationalmannschaft gab es in den letzten Monaten umfangreichere Veränderungen. Ich möchte mich nochmals bei den teilweise jahre- bzw. jahrzehntelang tätigen Vorgängern für Ihr herausragendes Engagement bedanken, daher war die adäquate Neubesetzung des Staffs durchaus eine Herausforderung. Wir sind aber zuversichtlich, mit dem hier vorgestellten Staff auch weiterhin für kommende Aufgaben gut gerüstet zu sein und den Spielern ein Umfeld bieten zu können, welches das Abrufen der bestmöglichen Leistung ermöglicht. Nach den umfangreichen theoretischen Vorbereitungen und Planungen auf dem Papier freue ich mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit allen Staffmitgliedern und dem Team vor Ort“ so das Resümee von Jürgen Siebmanns, Direktor der Jugendnationalmannschaft.

Die Jugendnationalmannschaft reist am Mittwoch, den 05. April 2023 frühmorgens von Karlsruhe aus nach Frankreich, um sich vor Ort auf das am Ostersonntag, den 09. April 2023 stattfindende Spiel gegen Frankreich in Bordeaux vorzubereiten.