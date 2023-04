U17 Mädchen Kader der Flag Nationalmannschaft ist für das 1. Camp bereit

Nach den Herren – und Damennationalteams haben jetzt auch die Verantwortlichen der neugegründeten U17 Mädchen Nationalmannschaft ihren Kader für das 1. Camp bekanntgegeben.

Headcoach Stefanie Thiele und ihr Coaching Team hatten bereits im letzten Jahr zwei Tryouts veranstaltet, ein Drittes fand dieses Jahr im Februar statt. Die besten Spielerinnen aus diesen drei Sichtungsmaßnahmen sind jetzt für das erste Camp am 06.-07.05.2023 in Kelkheim eingeladen.

Am 17.06.-18.06.2023 und am 12.08.-13.08.2023 sind bereits die nächsten Camps geplant, welche alle am Flagstützpunkt in Kelkheim durchgeführt werden. Das große Ziel, auf welche alle akribisch hinarbeiten, ist die Jugend – Europameisterschaft, welche am 02.-03.09.2023 in Grosseto, Italien stattfinden wird.

In dieser Woche hatte der AFVD eine Kooperation mit der NFL bekanntgegeben, um die Flagfootball – Programme an den Schulen weiter auszubauen. Die Mädchen – und Jungen U17 Flag-Nationalmannschaften sind der nächste wichtige Baustein für die weitere Entwicklung des Flagfootballs in Deutschland.