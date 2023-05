Flag Bowl Sieger 2023 wird in Mülheim ermittelt

Final8 DFFL am 16.09.2023 in Mülheim

Die Mülheim Shamrocks werden ein Jahr nach ihrem 30jährigen Vereinsjubiläum das Final8 DFFL 2023 ausrichten. In diesem Final8 DFFL Turnier wird der Flag Bowl Sieger ermittelt wird, was dem deutschen Meister im 5er Flag entspricht.

Dies wird die erste Meisterschaft innerhalb der neuen Deutschen Flag Football Liga (DFFL) sein. Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage im Flag Football wurde die Liga in eine 1. Bundesliga (DFFL) mit 16 Teams und eine 2. Liga (DFFL2) mit über 70 Teams aufgeteilt.

In dieser Saison kämpfen die 16 besten Flag Teams Deutschlands in vier Gruppen um die Finalteilnahme. Der AFVD freut sich, mit den Mülheim Shamrocks einen etablierten Verein und erfahrenen Ausrichter für das Final8 DFFL 2023 gewonnen zu haben. So wird es am Spieltag ein attraktives Rahmenprogramm und passendes Catering geben. Weitere Details dazu werden noch bekanntgegeben.

Die Mülheim Shamrocks wurden 1992 gegründet und sind mittlerweile auf 10 Teams angewachsen. Inoffiziell hatte alles bereits 1989 mit dem Damenteam begonnen, die in diesem Jahr ihr erstes Spiel ausgetragen hatten. Bereits 2006 wurde ein Jugend Flagteam, die Mighty Midgets gegründet, seit 2020 gibt es eine eigene Flagabteilung. Der bisher größte Erfolg des Vereins ist der Gewinn des Ladies Bowl 2014.

Final8 DFFL 2023

Datum:

Samstag, 16.09.2023

ab 10:00 Uh

Spielort:

BSA Wenderfeld,

Wenderfeld 90

45475 Mülheim an der Ruhr