Deutschlands Defense sichert 23:22 Sieg gegen Großbritannien

Was für ein Spiel! Eine tolle Kulisse, die German Mascots, die Cheerleader der Mühlheim Shamrocks und 1.116 begeisterte Zuschauer sorgten in Solingen für eine fantastische Länderspielatmosphäre. Als noch nicht einmal alle Zuschauer ihre Plätze eingenommen hatten ging Großbritannien gleich mit einem Kickoff Return Touchdown durch Siobhan Walker 0:7 in Führung, (PAT Samantha Read). Diese bauten die Gäste mit ihrem starken Laufspiel auf 0:15 aus. Wieder war es Walker, welche den Touchdown und die Two Point Conversion erzielte.

Doch die Frauen von Team Deutschland ließen sich von diesem schnellen Rückstand nach nur fünf Spielminuten nicht beeindrucken und entwickelten ihr variantenreiches Lauf und Passspiel. Quarterback Silvana Friese bediente ihre Wide Receiver Ellen Riess und Anja Treiber, welche in der Endzone fing. Aufgrund einer Strafe zählte dieser mögliche Touchdown jedoch nicht. Auch die Defense wurde immer stärker und bekam das starke Laufspiel des Vizeweltmeisters immer besser unter Kontrolle.

Ein Punt führte zum Safety und Deutschland hatte die ersten Punkte auf der Anzeigentafel, 2:15. Im zweiten Quarter punkteten die Deutschen gleich zweimal. Erst mit einem Touchdownpass von Friese auf Treiber, die TPC verwandelten die beiden mit einem fast identischen Spielzug ebenfalls. Silvana Friese erzielte mit einem Quarterback Sneak den nächsten Touchdown zur 16:15 Führung. Diesem Erfolg waren gute Pässe auf Ellen Riess und Gina de Gavarelli und ein Lauf von Annalena Götz bis an die gegnerische fünf Yard Linie vorausgegangen. Danach setze Großbritannien weiter konsequent auf Laufspiel, neben Walker sorgten Ruth Matta für Raumgewinn. Nadja Schaefer-Karwath konnte das Laufspiel stoppen. Und als es die Gäste mit einem Pass versuchten, schlug Maria Schubert dem Quarterback den Ball aus der Hand. So verteidigte die Defense die knappe 16:15 Führung zur Halbzeitpause.

Im dritten Quarter spielte Nora Cermak Quarterback und überzeugte mit ihren Läufen. Doch es war Großbritanniens Quarterback Angelina Fisher, die mit einem kraftvollen Lauf den nächsten Touchdown selbst erzielte und die Gäste mit 16:22 wieder in Führung brachte, (PAT Read). Im vierten Quarter fing Isabel Wower eine Interception, aber in der Folge konnte Deutschland nicht punkten. Die Gäste brachten mit Kathryn Stanley einen weiteren Runningback – die deutsche Defense hielt. Mit guten Pässen auf Riess und Tabea Ulfig überbrückt Friese, welche wieder die Quarterbackposition übernommen hat, das Feld. Mit einem Touchdownpass auf Riess bringt sie Deutschland mit 23:22 in Führung, (PAT de Gavarelli).

Aber die Gäste kämpfen bis zum Schluss und bringen über Walker und Stanley den Ball immer näher bis an Deutschlands Endzone. „Defense, Defense“ schallt es lautstark von der Tribüne auf das Feld und die deutschen Frauen geben alles, um Großbritannien von der eigenen Endzone fernzuhalten. Die letzten Sekunden verrinnen und die Gäste sind kurz vor Deutschlands Endzone. Doch anstelle sich im vierten Versuch mit einem vermeintlich sicheren Fieldgoal den Sieg zu sichern, setzen sie weiter auf ihr Laufspiel doch die deutsche Defense hält. Team Deutschland hat den Vizeweltmeister mit 23:22 und in Solingen feiern alle frenetisch diesen Sieg.

Nach dem Spiel sah man auf der deutschen Seite nur noch strahlende Gesichter und auch AFVD Vize Präsident Markus Würtele war glücklich: „Danke an alle Unterstützer, an 1116 Besucher und an alle Teilnehmerinnen und Staff, die das möglich gemacht haben. Wir sind sehr stolz! Das war rundum ein tolles Football Event, mit einer sehr guten Stimmung und einem spannenden Spitzenspiel.“