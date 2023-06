Personal-Kracher im Office-LineUp

TV-Kommentator Dennis Schulz wird AFVD-Pressesprecher

Frankfurt – Mehr als 40 hochwertig produzierte Livesendungen für Magenta Sport und ServusTV: das ist die TV-Bilanz von Dennis Schulz – alleine aus dem letzten Jahr. Für die bundesweit empfangbaren TV-Sender kommentiert der frühere Profi-Eishockeytorwart die Deutsche Eishockey Liga. Jetzt neu: Ab sofort übernimmt der 29-Jährige beim AFVD die Position des Pressesprechers.



AFVD-Präsident Fuad Merdanovic: „Mit Dennis Schulz und seiner Erfahrung, wollen wir die Kommunikation des Verbandes weiter professionalisieren. Dennis wird durch sein Netzwerk den Kontakt zu den Medien übernehmen und weiter ausbauen. Unser Sport boomt aktuell insbesondere in den Medien und mit Dennis haben wir jetzt jemanden im Team, der den Verband entsprechend positionieren kann.



Nicht nur vor, auch hinter der Kamera präsentiert sich Schulz als „Macher“: beim Regionalverband FrankfurtRheinMain ist er der Verantwortliche für den digitalen Output, er betreibt einen erfolgreichen Podcast und liefert mit seiner eigenen Produktionsfirma hochwertigen Content in Audio, Print und Bewegtbild. Er ist bestens vernetzt und gilt als absoluter Profi im Medien-Business.

Dennis Schulz über sein Engagement als AFDV-Pressesprecher: „Ich freue mich riesig auf die neuen Aufgaben, weil ich einfach ein großes Potential für Football in Deutschland sehe. Das neue Präsidium hat mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl im Hinblick auf die „Neuausrichtung“ des Verbands gegeben: Klare Strukturen, transparente Kommunikation und redaktionelle Freiheiten.“