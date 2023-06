U19 Entscheidungsspiel der Nationalmannschaft in Schwäbisch Hall

Am Sonntag, den 17. September (Kickoff 14:00 Uhr) empfängt die deutsche U19 Nationalmannschaft das Team aus Italien in Schwäbisch Hall im OPTIMA Sportpark. Mit großer Spannung wird jetzt von allen Beteiligten dem Spiel entgegengefiebert – geht es doch um nichts Geringeres als den direkten Aufstieg in die A-Gruppe.

Italien wird dabei ein echter Prüfstein werden. Mit ihrem klaren 34:0-Erfolg gegen Großbritannien haben die Italiener keinen Zweifel aufkommen lassen, dass sie ebenfalls Kurs auf die A-Gruppe nehmen. Die deutsche U19-Nationalmannschaft startete mit ihrem Auftaktsieg beim ersten Länderspiel unter dem neuen Headcoach Philipp Stursberg in Bordeaux mit einem 28:12 gegen Frankreich ebenfalls erfolgreich in die Europameisterschafts-B-Gruppe 2023.

Mit einem überzeugenden Konzept und unter Mithilfe vieler Unterstützer, allen voran dem ausrichtenden Verein Schwäbisch Hall Unicorns, dem AFVD-Präsidium und der Geschäftsstelle gelang es nun, das Heimrecht für das wichtige Spiel gegen Italien nach Deutschland zu holen. Der OPTIMA Sportpark ist dafür eine ideale Sportanlage und wird von den Unicorns für ihre GFL– und CEFL-Spiele genutzt. 2016 und 2019 wurde dort der Junior-Bowl, das Endspiel um die deutsche U19 Jugendmeisterschaft ausgetragen.

“Wir freuen uns sehr und sind stolz, dass wir der Gastgeber für dieses Spiel sein dürfen“, sagt die Unicorns-Vorsitzende Nina Wengertsmann. „Der OPTIMA Sportpark und unser erfahrenes Organisationsteam werden diesem Länderspiel den passenden Rahmen geben. Wir werden dafür sorgen, dass die Teams optimale Bedingungen vorfinden und sich die Fans bei uns wohl fühlen werden.“

Sportlich muss die deutsche Mannschaft ein paar herbe Verluste verkraften, da einige Spieler mit Verletzungen ausfallen. Dazu fehlen auch die Spieler, die im Sommer in die USA an eine High School oder ein College gehen werden. Jürgen Siebmanns, Direktor der Jugendnationalmannschaft, ist dennoch von seinem Team überzeugt: „Wir haben ein gutes Team zusammen und der gesamte Staff arbeitet hervorragend, um alle Spieler bestmöglich vorzubereiten und ihnen das Abrufen ihres Potenzials zu ermöglichen. Das Fehlen einiger unserer Leistungsträger schmerzt natürlich sehr, doch ich bin überzeugt, dass das gesamte Team wie auch in Frankreich gut und konzentriert zusammenarbeiten wird, die Abgänge kompensieren kann und eine gute Leistung zeigen wird. Wir sind sehr dankbar für den großen Rückhalt, den wir in Football-Deutschland derzeit erfahren und freuen uns über zahlreiche Unterstützung vor Ort, um das Spiel auf und neben dem Feld zu einem Football-Fest werden zu lassen!“

Dieses wichtige Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Gruppe A wäre ohne die Spendenaktion zur Finanzierung der vorhergehenden Länderspielreise nach Bordeaux gar nicht möglich gewesen. Diese war mit 21.000,- Euro Spendenaufkommen erfolgreich und sportlich war die U19 mit einem 12: 28 gegen Frankreich dann ebenfalls erfolgreich. AFVD Vize Präsident Markus Würtele bedankt sich nochmals bei allen Spenderinnen und Spendern: „Die 5-tägige Maßnahme nach Frankreich hat komplett 46.000,- Euro gekostet, davon wurden 21.000,- durch die Spenden, 15.000,- vom AFVD und 10.000,- durch Eigenanteil der Spieler finanziert. Diese beteiligten sich jeweils mit 200,- Euro, dank der Spenden konnten wir damit diesen Anteil gegenüber dem Vorjahr mehr als halbieren. Im Namen des Verbandes, der Spieler, der Coaches und aller Beteiligten bedanke ich mich herzlichst für diese großzügige Unterstützung, welche für die U19 Nationalmannschaft eine lebenswichtige Starthilfe war.“

Game Facts

U19 Junioren-Nationalmannschaft / Aufstiegsspiel in Gruppe A

Deutschland vs. Italien

Sonntag, 17. September 2023, Kickoff: 14:00 Uhr

OPTIMA Sportpark, Schwäbisch Hall

Der Kartenvorverkauf startet in Kürze auf www.reservix.de