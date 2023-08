DKB wird Partnerin der deutschen Flag Football Nationalmannschaften

Frankfurt – Die im Sportsponsoring bekannte Direktbank Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat mit ihrem im letzten Sommer geschlossenen Engagement mit der NFL für Aufsehen gesorgt. American Football – und insbesondere die NFL – ist aktuell bei Sportfans sehr beliebt. Die kontaktlose Variante Flag Football ist auf dem besten Weg bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 als Präsentationssportart mit ins Programm aufgenommen zu werden. In Deutschland begleitet die DKB das NFL Flag-Programm an den Schulen. Um das Engagement nachhaltig zu verlängern, hat die DKB sich für ein weiteres Engagement im Flag Football entschieden.

Ab sofort ist die DKB Partnerin der AFVD Flag-Nationalmannschaften. Dies umfasst die Junioren, das Frauen- und das Männer-Team.

„Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unseres Engagements im Football!

Flag Football ist eine tolle Sportart, da sie vor allem den Teamgeist stärkt. Neben dem hohen Fitnesswert bietet Flag Football den Spieler*innen die Möglichkeit, ihre strategischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, ohne die robusten Körperkontakt-Elemente des American Footballs.“ sagt Karsten Traum, Generalbevollmächtigter der DKB

Neben der Logopräsenz auf der Teamkleidung, auf Kommunikationsmitteln sowie Social Media, sollen die Athleten auch bei den zahlreichen Aktivitäten der DKB mit eingebunden werden.

„Wir freuen uns sehr über diese strategische Parnterschaft mit der DKB, die mit über 5,3 Millionen Privatkunden zu den größten Banken in Deutschland zählt,“ so der AFVD Präsident Fuad Merdanovic.

Der für Nationalmannschaften verantwortliche Vize Präsident Andreas Kegelmann: „Das Engagement hilft uns, den Bereich Flag Football weiter auszubauen und die Landesverbände dabei zu unterstützen.“

Einige Landesverbände sind seit Jahren an den Schulen mit Flag-Programmen engagiert und unterstützen das in 2022 gestartete NFL Flag Schulprogramm. So fanden in diesem Jahr große regionale Schulturniere mit Beteiligung der Landesverbände statt. Gemeinsames Ziel der NFL, des AFVD und der DKB ist es, die Kinder für den Sport zu begeistern und in die Vereine zu überführen.

Über die DKB

Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut Geschäfts- und Privatkundinnen. Mit einer Bilanzsumme von 132,9 Mrd. Euro (Stichtag: 30.06.2022) gehört sie zu den Top-20-Banken Deutschlands und hat über 5,3 Millionen Kundinnen. Die DKB bietet bequemes und sicheres Online-Banking an und betreut Geschäftskund*innen persönlich an 25 Standorten deutschlandweit. Sie ist spezialisiert auf zukunftsträchtige Branchen wie Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und Erneuerbare Energien. Die DKB setzt zudem auf nachhaltiges Kreditgeschäft und fördert den Sport in Deutschland, insbesondere Biathlon, American Football, E-Sports, Reitsport und Handball.

Website: www.dkb.de

Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Hauke Kramm

Pressesprecher

Tel.: 030 120 30 83 33

E-Mail: hauke.kramm@dkb.de