Spiel der Herren Nationalmannschaft muss doppelt verschoben werden

Eigentlich sollte die deutsche Herren Nationalmannschaft am Samstag, den 28. Oktober ihr Europameisterschafts-Qualifikationsspiel in Frankfurt in der PSD Bank Arena austragen. Für dieses Wochenende benötigt aber die NFL die PSD Bank Arena als Trainingsstätte zur Vorbereitung für das erste NFL Frankfurt Game. Daher wird das Länderspiel jetzt im Stadion am Brentanobad ausgetragen.

Offen war noch der Gegner, der zwischen Spanien und Israel ermittelt wurde. Israel setzte sich überraschend mit 30:23 gegen Spanien durch und tritt gegen das Team Germany an, und zwar am Sonntag, den 29.10.2023. Samstag ist der jüdische Sabbat, ein strenger Ruhetag, an welchem die meisten Tätigkeiten verboten sind, daher wird am Sonntag gespielt, der Kick Off ist um 16:00 Uhr angesetzt.

AFVD-Vizepräsident Markus Würtele verspricht: „Selbstverständlich erhalten alle Kartenkäufer ihr Geld zurück, da wir im Stadion am Brentanobad ein angepasstes Pricing machen werden. So sind die günstigsten Tickets bereits ab 7,- Euro erhältlich. Es müssten daher dann bitte alle Tickets noch einmal neu bestellt werden. Wir bedauern diese Umstände sehr, sind aber letztendlich froh, nach so langer Pause endlich wieder ein Länderspiel der Herren Nationalmannschaft austragen zu können. Da hoffen wir jetzt auf das Verständnis und zählen auf die Unterstützung der Fans der deutschen Nationalmannschaft.“

Der Sieger dieser Partie wird in die Gruppe A aufsteigen und dann in der Europameisterschaftsrunde der besten 12 Nationalmannschaften mitspielen. Die U19 Jugendnationalmannschaft hat ihre Qualifikation in die A-Gruppe bereits mit dem Sieg gegen Italien geschafft. Jetzt müssen nur noch die Herren nachrücken, dann sind die Herren Nationalmannschaften des AFVD wieder auf internationalem Top-Niveau vertreten.

Tickets jetzt online verfügbar unter:

https://www.adticket.de/Deutschland-vs.-Israel/Frankfurt-am-Main-Frankfurt-am-Main-Stadion-am-Brentanobad/29-10-2023_16-00.html