Absage Länderspiel Deutschland – Israel

Aufgrund des Krieges in Israel muss das für den 29.10.2023 in Frankfurt geplante Länderspiel zwischen Deutschland und Israel abgesagt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht in Israel ein Ausreisestopp, Spieler und Trainer der israelischen Nationalmannschaft wurden zum Militärdienst eingezogen. Leider soll es dabei auch schon zu ersten Opfern gekommen sein.

AFDV-Vizepräsident Andreas Kegelmann spricht den Israelis sein tiefstes Bedauern und Mitgefühl aus und erklärt: „Alle sportlichen Aspekte dieser Verlegung sind in Anbetracht dieser Ereignisse völlig nebensächlich und werden zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. Wir hoffen im Interesse aller Beteiligten, das dieser Krieg bald enden wird und wir uns dann wieder auf den Sport konzentrieren können.“