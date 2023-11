Ligareform GFL Juniors in 2024 zur Aufwertung als Leistungsliga

Um die GFL Juniors als höchste Jugendleistungs-Liga im American Football Verband Deutschland noch weiter aufzuwerten, hat das AFVD-Präsidium für die GFL Juniors Saison 2024 diverse Änderungen beschlossen:

Als Test soll die GFLJ-Saison in 2024 in der Altersklasse U20 gespielt werden. Die Ligakommission der GFLJ und die Bundesjugendsprecher werden die Entwicklung dieser neuen Altersklasse in der GFL Juniors in der kommenden Saison kontinuierlich analysieren und bewerten.

Für die Lizenzerteilung der GFL Juniors Teams sind für die kommende Saison mindestens 40 Spielerpässe nötig, am Spieltag müssen mindestens 30 Spielerpässe vorgelegt werden (bisherige Regelung: 35 Lizenz- und 25 Spieltagspässe).

Die GFLJ wird für die Saison 2024 in zwei Gruppen zu je neun Mannschaften eingeteilt. Die Einteilung erfolgt durch die Ligakommission aufgrund sportlicher Kriterien der Saison 2023. In jeder Gruppe spielt jedes Team einmal gegen jedes andere Team. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Heim- und Auswärtsspiel wechseln jährlich.

Am 02.11.2023 entschied die GFLJ-Ligakommission vorbehaltlich der Lizenzierung diese Gruppeneinteilung für 2024:

NORD

Berlin Adler

Braunschweig Lions

Cologne Crocodiles

Dresden Monarchs

Düsseldorf Panther

Hamburg Huskies

Lübeck Cougars

Paderborn Dolphins

Potsdam Royals

SÜD

Troisdorf Jets

Bad Homburg Sentinels

Wiesbaden Phantoms

Saarland Hurricanes

Gießen Golden Dragons

Schwäbisch Hall Unicorns

Stuttgart Scorpions

Munich Cowboys

Fursty Razorbacks

Für die Saison 2025 steigen die beiden Teams ab, welche die Saison 2024 in ihrer Gruppe auf Platz 9 beenden. Teams aus den Regionalligen spielen gegebenenfalls eine Relegation um den Aufstieg zur GFLJ. Der regionale Zuschnitt der Liga erfolgt jedes Jahr neu anhand der Lizenzmeldungen.

Nicht berücksichtigt werden konnten bei der neuen GFLJ Ligeneinteilung für 2024, die sportlich qualifizierten Aufstiegsbewerber Hannover Grizzlies und Münster Blackhawks. Diese werden jedoch bei einem eventuellen Nachrückverfahren in Betracht gezogen.

Aufgrund der neuen Einteilung und der Reduzierung auf 18 GFLJ Teams in 2024 sind die Cologne Falcons nicht mehr dabei, da sie punktlos die schlechteste Bilanz aller GFL Juniors-Teams 2023 aufwiesen. Entsprechend konnten auch die anderen Bewerber (Berlin Rebels, Holzgerlingen Twister, Spandau Bulldogs) nicht berücksichtig werden, die sportlich nicht qualifiziert waren.

In den Landesverbänden sollte die höchste Jugend – Liga weiterhin als U19 Liga durchgeführt werden. In diesen Ligen unterhalb der GFL Juniors können die Spieler nach Landesverbands-Entscheidung ein Doppelspielrecht Jugend und Herren erhalten, wenn Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Diese Spieler dürfen dabei nicht am gleichen Tag Herren und U19 Jugend spielen.