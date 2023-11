Der AFVD bei den NFL Frankfurt Games

Am 05. und 12. November fanden die NFL Frankfurt Games statt, während der Woche sorgte die NFL und die beteiligten Teams für viel Unterhaltung und Aktion für die vielen American Footballfans, welche weltweit nach Frankfurt gekommen waren.

Die Kansas City Chiefs brachten sogar ihr Championship mit an den Main und die New England Patriots machten das Hilton Hotel zum Boston Haus. Eine besondere Attraktion war die NFL Experience mitten in Frankfurt und hier sorgten die Flag – Verantwortlichen des AFVD auf dem Flag Feld für ein tolles Programm.

Nachdem sich der NFL Trubel etwas gelegt hat, konnten wir mit Mona Stevens, Quarterback der Frauen Tackle – und Flag Nationalmannschaft, internationale NFL Flag Botschafterin und RTL Expertin sowie Torsten Grom, Direktor Flag Nationalmannschaften & Kommunikation Landesverbände sprechen.

Ladies First, Mona du warst in die Aktivitäten rund um das NFL Frankfurt Game stark eingebunden,

was hast du alles gemacht?

Zwischendurch habe ich mich öfter gefragt welchen Wochentag wir haben? Ich war zur Eröffnung beim Comissioner Dinner mit Rodger Goodell, Brett Gosper, Peter O´Reilly uvm., beim Chiefs Flag Camp und bei der Presse Konferenz am DFB-Campus, beim Live Podcast der Bromance, beim „NFL Live“ mit Rodger Goodell, Sebastian Vollmer, Markus Kuhn und Dante Hall, für die DKB beim „Catch it If you can“ und natürlich beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins. In der zweiten Woche war ich wieder Donnerstag beim DFB Campus beim Flag Football Media Day und Freitags beim Patriots Flag Camp, danach beim Empfang vom US General Konsul von Frankfurt und Abends bei der Bromania. Samstags war ich dann auf dem Mini Pitch am Rossmarkt und beim Patriots Dinner im Palmen Garten und dann natürlich am Sonntag wieder im Stadion beim Spiel der Patriots gegen die Indianapolis Colts.



Beim ersten Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und Miami Dolphins standest du sogar beim Coin

Toss auf dem Feld, wie kam es dazu?

NFL Germany Chef Dr. Alexander Steinforth rief mich an und informierte mich, das die NFL die beiden Flag Football Nationalmannschaften für den zweifachen Medaillengewinn bei der Europameisterschaft ehren möchten. So kam ich als Captain of Honor beim ersten Frankfurt Spiel zum Coin Toss, ein Moment, den ich nie vergessen werde.



Du hattest erwähnt, dass du auch direkt mit NFL Commissioner Roger Goodell zu tun hattest, wie war das so für dich? Was hast du für einen Eindruck von Goodell?

Rodger Goodell ist ein unglaublich empathischer, motivierter, herzlicher und überaus engagierter Mensch. Er hat immer ein offenes Ohr und holt sich zu jeder Möglichkeit das Feedback aus der Community, um den Football immer weiter nach vorn zu pushen.



Als Nationalmannschaftsquarterback hast du sogar dein Nationaltrikot mit deinem

Quarterbackkollegen Patrick Mahomes getauscht. Ist der in Wirklichkeit auch so cool, wie er in der

Öffentlichkeit rüberkommt? Und was machst du jetzt mit dem Trikot?

Das treffen war für mich ein unvergesslicher Moment. Patrick war überaus freundlich und interessiert, besonders am Football in Deutschland. Das Trikot wird einen besonderen Platz an der Wand bekommen



Die Frankfurt Games sind vorbei, aber deine Fernsehaktivitäten gehen weiter. Wann und wo bist du

zu sehen?

Für diese Saison werde ich immer Freitags bei Punkt6 und Punkt12 zu sehen sein und hin und wieder bei Toggo Touchdown und NFL Sideline.

Weiter geht es mit Torsten, der bei den NFL Frankfurt Games als oberster Flag – Verantwortlicher des AFVD ebenfalls stark eingebunden war.

Torsten, ihr wart mit der Flag Herren Nationalmannschaft als Europameister gleich bei beiden Spielen dabei, wie kam es dazu? Beim zweiten Spiel durftet ihr sogar kurz vor der Halbzeit direkt auf das Feld, was war das für ein Gefühl für dich und die Jungs?

Wir sind bereits seit längerer Zeit mit der NFL in regelmäßigem Austausch, wie wir in Deutschland Flag Football langfristig entwickeln können. Wegen der großartigen Leistung der Frauen und Herren Nationalmannschaft wollte die NFL dies gerne entsprechen würdigen. Somit kam dort die Idee auf beide Mannschaften zu ehren und den Zuschauern ein Vorgeschmack zu geben, wie Flag Football auf höchstem Niveau aussehen kann.

Aktuell ist es für die meisten kaum nachzuvollziehen wie sich unser Sport und die Aufmerksamkeit auf unseren Sport verändert. Entsprechend fasziniert waren alle Spieler und Trainer über das, was am Wochenende alles passiert ist. Man konnte bei den Spielern die Vorfreude sehen vor 50.000 Zuschauer spielen zu dürfen.

Die Herren haben es den Damen gleichgetan, welche beim NFL Munich Game im letzten Jahr in der Halbzeitpause ein Exhibitiongame zeigten und spielten in der Halbzeitpause vor ca. 50.000 Zuschauern. Das muss ebenfalls ein tolles Gefühl gewesen sein.

Für mich war das Gefühl dort auf dem Platz zu stehen und dies mitzuerleben einfach unbeschreiblich. Seitdem ich 2000 das erste mal Flag Football gespielt habe, ist so viel Arbeit von so vielen Personen in den Sport geflossen und das dies nun mit all dem was wir bereits erlebt haben und noch erleben können das Ergebnis daraus ist, macht mich sehr stolz und glücklich

Unter der Woche warst du und die Natioteams stark in die NFL Experience eingebunden. Was habt ihr da alles gemacht?

Als Nationalmannschaft haben wir am Donnerstag und Samstag die NFL unterstützt. Am Donnerstag bei dem Flag Football Try Out, bei welchem Medienvertreter Flag Football erlernen konnten und am Ende auch selbst gegeneinander gespielt haben. Hier waren wir mit 3 Nationalspieler*innen vor Ort gewesen, um dies als Trainer zu unterstützen. Mona Stevens (Damen), Laura Grom (U15 Mix) und Timo Strassburger (Herren).

Am Samstag waren wir dann bei der NFL-Experience auf dem Rossmarkt aktiv und haben dort auf einem Flag Football Mini Feld unseren Sport vorgestellt und die Zuschauer daran teilnehmen lassen

Hattest du wie Mona auch die Gelegenheit, NFL-Prominente kennenzulernen?

Ich habe mit verschiedenen NFL-Prominenten unterhalten unter anderem mit Markus Kuhn und Sebastian Volmer. Dabei bin ich immer wieder überrascht, was Sie alles für Flag Football tun und wie sehr sie unseren Sport unterstützen. Neben den Gesprächen mit vielen anderen Prominenten ist mir aber ein über 20-minütiges Gespräch mit Rodger Goodell über den Stand und die Entwicklung von Flag Football in Deutschland positiv in Erinnerung geblieben. Es war ein Gespräch, das von seiner Seite gezeigt hat, wie interessiert er und die NFL an der Entwicklung ist.

In etwas mehr als vier Jahren 2028 wird Flag Football in Los Angeles erstmals als olympische Disziplin dabei sein. Was ändert sich dadurch für die Vereine bezüglich Fördermöglichkeiten?

Um diese Frage zu beantworten, muss man wissen, dass wir erst im Jahr 2025 zum ersten Mal von den möglichen Förderungen durch eine Teilnahme an den Olympischen Spielen profitieren werden.

Dennoch konnten wir mit den jetzigen Förderungen für die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften und an den World Games einen großen Schritt in diesem Bereich erzielen. Die größte Verbesserung war im letzten Jahr, dass allen Spieler*innen (Erwachsenen und Jugendliche) unabhängig ihrer finanziellen Voraussetzungen die Teilnahme an den Europameisterschaften ermöglicht werden konnte. Dadurch ist es uns erstmals gelungen, dass alle Spieler*innen und der Staff keinen Eigenanteil zahlen mussten.

Durch eine Olympische Förderung kommen wir einer Professionalisierung unseres Sportes und der der sportlichen Entwicklung der Spieler*innen ein weiteres Stück näher.

Die USA wird mit NFL Spielern bei Olympia teilnehmen, wie siehst du für euch als Europameister die Chancen, da mithalten zu können?

Mit den Platzierungen bei der EM dürfen wir zum jetzigen Zeitpunkt stolz sagen, dass wir gute Chancen haben bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Auch wenn aktuell über die Anzahl an Nationen und die Qualifikation noch sehr wenig bekannt ist.

Wir gehen momentan davon aus, dass die Qualifikation 2026 über die WM oder 2027 über die EM stattfinden wird. Die Grundlage neben den aktuellen Spielern ist die Nachwuchsarbeit. Es war wichtig das wir bereits 2022 mit der Vorbereitung für die Jugend Nationalmannschaften den Grundstein für die Nachwuchsarbeit gelegt haben. Damit können wir unsere Athleten früh entwickeln und auf Internationale Wettkämpfe entsprechend vorbereiten. In den nächsten Jahren gilt es die Pläne für eine konstante Weiterentwicklung aller Nationalmannschaften umzusetzen, um den Traum von der Teilnahme bei den Olympischen Spielen zu realisieren.