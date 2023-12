RTL und Stefan Raab präsentieren mit Unterstützung des American Football Verband Deutschland – „AMERICAN ICE FOOTBALL“

Das Event startet live vor dem Super Bowl am 11. Februar, ab 20:15 Uhr in der SAP Arena Mannheim. Dort gehen sonst die Eishockeycracks der Adler Mannheim auf die Jagd nach dem Puck. 10.000 Menschen werden in der SAP Arena zu Gast sein und im Anschluss an die Show in der Arena auch das größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl erleben.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: „Wir freuen uns schon riesig auf ‚American Ice Football‘, das nächste Event-Spektakel von TV Mastermind Stefan Raab, moderiert von keinem Geringeren als dem Show-Quarterback-der-Herzen: Elton. Zum Warmlaufen vor dem 58. NFL Super Bowl, lassen wir 30 waghalsige Prominente übers Eis rutschen, stolpern und fallen – beste Fernsehunterhaltung für die ganze Familie.“

Vier Mannschaften mit insgesamt rund 30 Prominenten aus ganz Deutschland wagen sich auf das härteste Spielfeld der Welt und spielen American Football on Ice. Mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung bekämpfen sie sich für das eine Ziel, den Touchdown. Damit das Spiel auf dem Ice dem echten American Football möglichst nahekommt, wird das Event durch den AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer unterstützt. Auch Raab hat bereits zahlreiche Erfahrungen mit Eis-Sportarten, neben der Wok – WM hatte er bei ProSieben schon zwei Mal den „Deutschen Eisfußball-Pokal“ ausgerichtet – zuletzt im Jahr 2015.

Diese Stars wagen sich aufs Eis: Timur Ülker, René Casselly, Sharon Battiste, Pascal Hens, Philipp Boy, Kevin Kuske, Christopher Posch, Fabian Hambüchen, Thorsten Legat, Calvin Kleinen, Mimi Kraus, Tobias Wegener, Adriano Salvaggio u.v.m. Kommentator des Großevents ist Frank Buschmann. Harte Crashs sind das kleinste anzunehmende Übel an diesem Abend und Schmerzen sind vorprogrammiert.

Der AFVD wird für die vier Promi -Teams folgende Trainer aus seinen Nationalkadern abstellen: Shuan Fatah, Max von Garnier, Christian Rothe und Jona Winkel. Und jedes Promi-Team wird von einem Nationalmannschafts-Quarterback des AFVD angeführt: Alex Haupert, Ian Gehrke, Hendrik Scharnbacher und Niklas Gorny.

Außerdem werden auch die Schiedsrichter und die Betreuer der Teams vom AFVD gestellt, um bestmögliche American Football Erfahrung für dieses Events zu gewährleisten.

Jetzt Tickets sicher und mit dem Promotioncode 20% Rabatt erhalten. Im Feld „Promotioncode“ einfach den Code „AFVD“ eingeben und auf „Aktion freischalten“ klicken. Nun werden einem die Tickets automatisch mit 20% Rabatt angezeigt.

