Offenes Training der Nationalmannschaft der Frauen im American Football: Talentförderung und Sichtung neuer Talente im Vordergrund

Die Nationalmannschaft der Frauen im American Football lädt alle interessierten Athletinnen zu einem offenen Training ein, um talentierte Spielerinnen zu fördern und neue Talente zu entdecken. Das Training wird am 02.03 in Braunschweig sowie 09.03. in Frankfurt stattfinden.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Spielerinnen als auch an Neulinge, die ihre Fähigkeiten im American Football unter Beweis stellen möchten. Das offene Training bietet eine einzigartige Gelegenheit, von erfahrenen Coaches und ehemaligen Spielerinnen zu lernen, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.

Die Veranstaltung bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Es werden talentierte Spielerinnen aus ganz Deutschland zu den offenen Trainings erwartet, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich für die Nationalmannschaft zu empfehlen.

“Wir möchten nicht nur Spielerinnen sichten, sondern diese auch weiterentwickeln. Dabei bietet dieses Vorgehen uns einen guten Mix aus der Förderung von bekannten und neuen Sportlerinnen und der Sichtung von Talenten für die Nationalmannschaft.“ so Sebastian Ayernschmalz über das offene Training der Frauen.

AFVD – Vizepräsident Andreas Kegelmann weist in diesem Zusammenhang auf das gestiegene Budget für die Frauen – Nationalmannschaft hin: „Nachdem wir unseren Haushalt im vergangenen Jahr konsolidieren konnten, haben wir für die Nationalmannschaften deutlich mehr Geld bereitgestellt. Dadurch konnten wir den Eigenanteil an solchen Sichtungsmaßnahmen für die Spielerinnen bereits halbieren. Generell streben wir an, dass alle Maßnahmen wie Trainings und Spiele möglichst kostenneutral realisiert werden können bzw. die Eigenbeteiligungen möglichst geringgehalten werden.“

Zur Anmeldung: https://nextcloud.afvd.de/index.php/apps/forms/s/it67WPA2nCS4iyaHyCGBwpCf