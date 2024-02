Head Coach Jona Winkel holt mit seinem Team den ersten „American ICE Football“-Titel

Jona Winkel, Headcoach der Frauen Flag Nationalmannschaft und EM-Bronzemedaillen Gewinner, sicherte sich am Super Bowl Sonntag seinen nächsten Titel – und zwar auf Eis.

Als Head Coach der „West Side Wessis“, konnte sich sein Team zur besten Sendezeit live auf RTL im Finale gegen die „Southside Smoothies“ mit 45:39 durchsetzen. Angeführt wurde das Promi-Team von Quarterback Alexander Haupert, amtierender Flag Football Europameister.

Southside Smoothies Quarterback Ian Gehrke, der im letzten Jahr mit den Schwäbisch Hall Unicorns im GFL Bowl stand, lieferte sich mit seinem Gegenüber einen spannenden Schlagabtausch in diesem Highscoring Finale in der SAP Arena, das den Athleten alles abforderte.

Beim neuen TV Format „American Football auf Eis“ zeigten die Akteure eine starke Leistung auf dem rutschigen Feld und kämpften mit viel Einsatz in Bowlingschuhen und einer Kombination aus Eishockey und American Footballmontur um jeden Touchdown. So sah man super Catches und saubere Tackles der Promis, u.a. Fabian Hambüchen, Axel Stein, Kevin Großkreutz oder Adriano Salvaggio. Die beiden Nationalmannschafts-Quarterbacks Hendrik Scharnbacher und Niklas Gorny führten die Teams aus dem Norden und Osten an.

Neben Jona Winkel waren auch drei weitere Trainer aus den AFVD Nationalkadern dabei: Shuan Fatah, Max von Garnier und Christian Rothe.

Oben von links: M. v. Garnier, N. Gorny, J. Winkel, A. Haupert, I. Gehrke, C. Rothe

Unten von links: S. Fatah, H. Scharnbacher

Die Frankfurt Universe Cheerleader sorgten für eine tolle Stimmung in der SAP-Arena, dazu gab es viel Musik und eine Menge Feuerwerk. Einen tollen Job machte Mona Stevens (Quarterback der Frauen Tackle- und Flag Nationalmannschaft sowie RTL TV-Expertin) als Sideline Reporterin.

Eine beeindruckende Leistung zeigte die AFVD-Schiedsrichtercrew mit Jannik Schwolle, Cornelia Angermeier, Thomas Bojanowski, Alexander Wichelhaus, Dominik Fischer, Stephan Werner, Oliver Litz und Tobias Pötzsch mit Schlittschuhen auf dem Eis. Sie leiteten souverän die Spiele nach den doch erheblich modifizierten Regeln und bewegten sich schnell und sicher auf dem Eis, als ob sie sonst in der Deutschen Eishockey Liga pfeifen würden.

Moderiert wurde das Event vom RTL American Football Experten Frank Buschmann und Elton. American ICE Football war die perfekte Einstimmung an diesem Super Bowl Sonntag auf das große Finale in Las Vegas. AFVD-Geschäftsführer Michael Schwarzer stand als ehemaliger Eishockey Profi bei der Umsetzung des Formats beratend zur Seite und der AFVD freut sich über die gelungene Premiere.