Personelle Verstärkung für den AFVD

Mit Marie Beinert konnte die Geschäftsstelle des AFVD weiter verstärkt werden. Das AFVD Präsidium hatte bei der letzten Bundesversammlung im Dezember 2023 angekündigt, die Geschäftsstelle in Frankfurt personell zu erweitern, um den zahlreichen anstehenden Aufgaben gerecht werden zu können, und hat die Stelle für die Position Junior Assistent m/w/d ausgeschrieben.

Zusammen mit AFVD- Geschäftsführer Michael Schwarzer bildet Marie Beinert nun das AFVD-Geschäftsstellenduo. Sie wird den AFVD bei den zahlreichen Projekten in den Bereichen Sport, Event und Verwaltung und bei der Bearbeitung der organisatorischen und administrativen Aufgaben unterstützen. Die Unterstützung des Präsidiums bei der Vorbereitung von Tagungen und Veranstaltungen, das Erstellen von Präsentationen und die Reiseplanung gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. Ein weiteres wichtiges Gebiet wird die Kontaktpflege zu den Verbänden und Vereinen sein.

Marie Beinert bringt dafür die besten Vorrausetzungen mit, von 2021-2023 hat sie ihren Master in Public Administration in Michigan (Central Michigan University) gemacht und dort American Football kennen und lieben gelernt. Davor hatte sie an der Marburger Philipps-Universität ihren Bachelor in Sozialwissenschaften abgeschlossen. Reale Berufserfahrung konnte sie während eines Praktikums in der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Eschborn sammeln. Für sie passt diese neue Stelle perfekt: „Diese neue Aufgabe bietet für mich die ideale Kombination aus Administration, Organisation und American Football. Ich komme ursprünglich aus der Frankfurter Gegend und freue mich sehr, wieder in die alte Heimat zurückkehren zu können.“

Schon länger dabei ist Lea Wohlfahrt. Bereits seit Februar 2023 betreut sie zunächst ehrenamtlich die Social Media Kanäle des AFVD und ist für die Content Creation, Management & Coordination aller Social Media Kanäle und der Internetseite des AFVD verantwortlich. Sie besetzt nun eine Minijob Stelle und ist damit fester Bestandteil des Teams mit Verantwortung für Media & Kommunikation.

An den Spieltagen der Nationalmannschaften und der AFVD-Endspiele sorgt sie für schöne Bilder und Videos im Social Media Bereich. Die Umsetzung/Betreuung des Aufbaus einer neuen AFVD-Homepage nach Vorgabe des Präsidiums gehört ebenfalls zu ihren Tätigkeiten. Sie hatte zuvor zwei Jahre in einer Produktionsagentur für Werbefilm und Werbefoto als Producer / Projektmanagement gearbeitet und letztes Jahr ihren Abschluss in Marketingkommunikation gemacht. Zum American Football ist sie durch ihren Bruder gekommen, der erst in den USA und jetzt in der GFLJ bei den Hamburg Huskies spielt. Als Wohlfahrt beim AFVD begonnen hatte, gab es kein Social Media Team und fast keine Aktivitäten. Ihr erstes Ziel war daher der Aufbau der Reichweite und medialen Präsenz.

Mit mittlerweile über 10.000 Followern auf Instagram ist ihr das prima gelungen, ihre Beiträge generieren häufig über tausend Likes. Zukünftig sollen die Reichweiten weiter ausgebaut und neue Konzepte umgesetzt werden, denn sie hat klare Ziele: „Ich möchte den SportlerInnen und den Nationalmannschaften auf unseren Social Media Kanälen eine Plattform bieten, die sie verdienen. Wir möchten die Menschen dabei mitnehmen, spannende Einblicke geben und die Atmosphäre möglichst authentisch transportieren, um die Faszination für unsere Sport noch weiter zu verbreiten.“

Willkommen im Team.