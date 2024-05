Oliver Duchene wird Sportdirektor der Frauen Nationalmannschaft

Damit ist dem AFVD und seinem Vize – Präsidenten Andreas Kegelmann eine hochkarätige Besetzung dieser Position gelungen.

Duchene spielte lange Jahre bei den Saarland Hurricanes in der GFL und GFL2.

Seit 2015 ist er als Coach aktiv und begann bei den Hurricanes als Offensive Line Coach in der GFL und GFL2. Von 2019 bis 2023 war er Offensive Coordinator der Hurricanes Frauen in der 2. Damen Bundesliga, seit diesem Jahr betreut er das Team auch als Headcoach in der Damenbundesliga.

Mit der Frauen Nationalmannschaft ist er bestens vertraut, dort gehörte er 2022 als Offensive Line Assistant Coach zum Coaching Staff, was er Aufgrund seines Engagement als OC bei den Florida Avengers (WNFC/USA) nicht weiterverfolgen konnte. Kegelmann sieht einen entscheidenden Vorteil von Duchene, dass er bereits das gesamte Team und die TrainerInnen kennt: “Unser neuer Sportdirektor hat quasi keine Einarbeitung benötigt und konnte vom ersten Tag voll durchstarten. Das war uns in Hinblick auf die Trainingsvorbereitungen vor dem EM- Länderspiel der Frauen Nationalmannschaft am 25. Mai 2024 in Helsinki gegen Finnland besonders wichtig.“

Neben seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer fungiert Duchene seit 2021 auch als Sportdirektor des AFCV Saarland und konnte seitdem auf Landesebene wichtige Meilensteine umsetzen. So hatte er bereits 2021 vom Verband ein C-Lizenz Coaching eingeführt und in der Folge Landesauswahlteams für die Tackle und Flag Junioren mit Hilfe seiner Funktionäre etabliert. Zusätzlich verantwortet er die Flag – Schulprogramme und ganz aktuell auch ein Flag -Inklusions Programm.

Der IT-Manager im Gesundheitswesen freut sich auf die neue Aufgabe und ist bereits voller Tatendrang: „Nach den sehr produktiven und zukunftsorientierten Gesprächen mit Cheftrainer Sebastian Ayernschmalz und Andreas Kegelmann, bin ich dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich blicke mit großer Begeisterung und Vorfreude auf die bevorstehenden neuen Aufgaben.“