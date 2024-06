DF1 überträgt den ERIMA GFL Bowl 2024 live und exklusiv im Free-TV

Gute Nachrichten für alle American Football Fans in Deutschland: Der HD-Premiumsender DF1 hat sich die Übertragungsrechte am ERIMA GFL Bowl 2024 gesichert. DF1 überträgt das prestigeträchtige Endspiel um den Titel des Deutschen Meisters am 12. Oktober live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Kommentiert wird das Event vom Kult-Duo Carsten Spengemann und Roman Motzkus. Als Experte ist Bundestrainer Shuan Fatah im Einsatz, Mona Stevens übernimmt die Moderation vor Ort.

DF1 freut sich, die Begeisterung für American Football in Deutschland mit einem breiten Publikum zu teilen. Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1, wird der ERIMA GFL Bowl 2024 auch im Livestream auf www.df1.de verfügbar sein. So können Zuschauer das Final Event auf allen gängigen mobilen Geräten weltweit verfolgen.

„American Football ist die aufstrebende Sportart in Deutschland. Wir freuen uns sehr, unseren Zuschauern mit dem ERIMA GFL Bowl das deutsche Football-Highlight in diesem Jahr präsentieren zu dürfen. Ganz Football-Deutschland wird am 12. Oktober auf Essen blicken. Mit American Football erweitern wir unser umfangreiches und kostenloses Sportangebot auf DF1 um eine neue Facette. Wir danken dem American Football Verband für das Vertrauen und freuen uns auf die neue Partnerschaft“, erklärt David Müller, Geschäftsführer der DF1 Medien GmbH.

„Wir freuen uns sehr, dass DF1 den ERIMA GFL Bowl live mit ausführlichem Vorbericht und Nachbericht übertragen wird. Die Möglichkeit, dieses spannende Ereignis im Fernsehen zu verfolgen, wird die Begeisterung für den Sport weiter anfachen. Wir sind stolz darauf, mit DF1 zusammenzuarbeiten und unseren Fans ein erstklassiges Seherlebnis bieten zu können“, freut sich Michael Schwarzer, Geschäftsführer des American Football Verband Deutschland.

Seit 1979 kämpfen die beiden besten Teams der German Football League (GFL) um den begehrten Pokal. Der ERIMA GFL Bowl kehrt nach den Austragungen in den Jahren 1982, 1984 und 2023 erneut nach Essen zurück.

Die GFL, die traditionsreichste American Football Liga in Europa, wurde 1979 gegründet und umfasst heute 15 Vereine, aufgeteilt in die GFL Nord und GFL Süd. Die vier bestplatzierten Teams jeder Gruppe spielen in den Playoffs um den Einzug ins Endspiel.

Nach dem packenden Finale 2023, in dem die Potsdam Royals gegen die Schwäbisch Hall Unicorns siegten, zählen diese beiden Teams auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten für den Einzug ins Endspiel. Ebenfalls zu den Favoriten gehören die NewYorker Lions, die Dresden Monarchs und die Allgäu Comets.

DF1 und der AFVD setzen bei der Übertragung auf eine aufwändige TV-Produktion mit insgesamt 10 Kameras, um den Zuschauern ein umfassendes und spannendes Erlebnis zu bieten.

ERIMA GFL Bowl Übertragungszeiten:

16:30 Uhr bis 17:00 Uhr: Vorbericht live aus dem Stadion

17:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr: Live-Übertragung des Spiels

ca. 20:00 Uhr bis 20:30 Uhr: Nachbericht mit Siegerehrung

Weitere Informationen zu den Übertragungszeiten werden fortlaufend auf der DF1 Website unter www.df1.de bekannt gegeben.

DF1 hat zu Beginn des Jahres die wesentlichen Sendeplätze des ehemaligen TV-Senders ServusTV Deutschland übernommen. Neben lizensierten Formaten des Senders ServusTV und Sportrechten wie der PENNY DEL, der MotoGP, der Formel E und Tennis-Turnieren, bietet die Kooperation zwischen DF1 und der globalen Sport-Entertainment-Plattform DAZN allen Sportfans weitere hochwertig produzierte Programminhalte und attraktiven Live-Sport.

über DF1:

DF1 ist der Sender für Heimatverbundene und Entdecker, für Wissenshungrige und Spielbegeisterte, für alle Sportfans und Fans der guten Unterhaltung. DF1 zeigt packende Dokumentationen und Reportagen, fesselnde Wissensmagazine und mitreißenden LIVE-Sport. DF1 – Genau deins.

DF1 Sport

PENNY DEL (live)

MotoGP (live und Highlights)

Formel E (live)

BOSS OPEN Tennis (live)

Berlin Ladies Open Tennis (live)

SailGP (live)

DF1 Sport mit DAZN

UEFA Women’s Champions League (live)

Google Pixel Frauen Bundesliga (live)

Saudi Pro League (live)

EHF Champions League der Frauen und Männer (live)

EHF Europa League der Frauen und Männer (live)

UEFA Champions League (re-live)

Serie A (re-live)

Google Pixel Frauen Bundesliga (Highlights)

3. Liga (Highlights)

SailGP (Highlights)