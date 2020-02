Bundesjugendtag tagte in Frankfurt am Main

Am 12. Januar 2020 fand die turnusmäßige Sitzung des Bundesjugendtages in der Sportschule des Landessportbund Hessens in Frankfurt am Main statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Sprechergruppe der American Football Jugend Deutschland des AFVD Joachim Petersen, wurden die Berichte über die Saison 2019 vorgetragen und dieser ein positives Fazit ausgestellt.

AFVD Vizepräsident Peter Springwald berichtete hierbei über den Start der schrittweisen Neugliederung der Jugendnationalmannschaft im Jahr 2019. Durch diesen Neustart erfolgte im November in Weinheim die erste Sichtung mit dem Jahrgang 2002 und jünger. Die Sichtung fand an zwei Tagen statt und hieran nahmen gut 350 Spieler teil. Am letzten Märzwochenende 2020 werden davon 160 Spieler zu einem Camp in Magdeburg zusammengezogen. Nach dieser Maßnahme wird es einen 80 Mann Perspektivkader geben, mit dem ein Tagescamp an Pfingsten geplant ist.

Die Saison der GFL Juniors verlief mit insgesamt 21 Mannschaften reibungslos. Das Endspiel, den Junior Bowl XXXVIII, gewannen die Cologne Crocodiles gegen die Wiesbaden Phantoms vor einer großen Kulisse in Schwäbisch Hall mit rund 1.000 Zuschauern im Stadion und über 10.000 Zuschauern im Livestream. Die GFL J Saison 2020 startet am Wochenende des 11./12. April 2020.

Außerdem berichtete Joachim Petersen vom gut gelungenen Jugendländerturnier der A- und B-Gruppe 2019 in Oldenburg. Als Sieger des A-Turniers ging Nordrein-Westfalen hervor, absteigen musste Hessen. Das B-Turnier konnte Niedersachsen für sich entscheiden und steigt somit in das A-Turnier auf. Aufgrund der Erfahrung aus 2019 werden für das Jahr 2020 die Pausen zwischen den Spielen am ersten Tag auf 2,75h vergrößert, sowie die Spielzeit des B-Turniers entsprechend angepasst. Die Bekanntgabe des Veranstalters für das Jahr 2020 wird zeitnah veröffentlicht.

Als Präsident des American Football Verband Deutschland e. V. berichtete Robert Huber zuerst über den überaus erfolgreichen German Bowl XLI und das dadurch zusätzliche Mittel generiert werden konnten, die schrittweise in strategische Projekte fließen werden, wozu ebenfalls die Jugendnationalmannschaft zählt. Außerdem wird sich durch die Ausweitung der Zusammenarbeit mit Sport1 und 16 Free-TV Livespielen in der Saison 2020 ein Mitgliederzuwachs für die Vereine erhofft. Insgesamt wäre der American Football in Deutschland in der anstehenden Saison 2020 mit ca. 45 Stunden live im Fernsehen vertreten.

Durch die Zusammenarbeit mit der CFL soll es deutschen Jugendspielern außerdem erleichtert werden zukünftig an ein College wechseln zu können. Als Ausgleichsanreiz sollen hierbei alle Stationen und Ausbildungsvereine des Sportlers entlohnt und somit ein Anreiz für Jugendarbeit generiert werden.

Zum Abschluss wurden die Neuwahlen zur Sprechergruppe der American Football Jugend Deutschland durchgeführt. Joachim Petersen (Schleswig-Holstein) wird hierbei in seinem Amt einstimmig bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende werden Christian Freund, Jürgen Doh, Claus Holtz und Michael Hübener ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Vom AFCV-NRW und „365 Recruiting“ besuchte Peter Daletzki den Bundesjugendtag und hielt einen Vortrag zu „Wenn Jugendspieler in den Staaten an Schulprogrammen teilnehmen möchten“. Hierzu soll auch zukünftig Aufklärungsarbeit in den Landesverbänden erfolgen.