Trainerkongress 2020: Ablauf- und Zeitplan nun vollständig

Am 14. und 15. März 2020 findet der Trainerkongress 2020 in Frankfurt am Main statt. Der Bogen der Tagesordnungspunkte reicht von Referaten zu speziellen Strategien für Angriff und Abwehr, über Detailfragen der Regelkunde, bis hin zur Diskussion von Aspekten des Ausdauertrainings sowie die Schritte zur Erstellung eines geeigneten footballspezifischen Trainingsplans.

Nachdem wir in den letzten zwei Wochen alle Referenten nacheinander vorgestellt haben, ist nun ebenfalls der Ablauf- und Zeitplan für das Wochenende vollständig abrufbar.

Der 16. Trainerkongress des AFV Deutschland Bildungs- und Sozialwerk e. V. findet am Wochenende des 14. und 15. März 2020 in der Sportschule des LSB Hessen in Frankfurt statt. Beginn an beiden Tagen ist um 9 Uhr.

Die Teilnahme an der Coaches Convention kann zur Verlängerung unterschiedlicher Trainerlizenzen dienen.



