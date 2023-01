Michael Hübener wird Sportdirektor der Damen Nationalmannschaft

Beim AFVD sind die Nationalmannschaften wieder stärker in den Fokus gerückt und so gilt es, dazu auch professionelle Strukturen zu installieren, um sportliche Erfolge zu ermöglichen.

Mit Michael Hübener konnte jetzt für die Damen Nationalmannshaft ein Sportdirektor mit 25 Jahren Football-Erfahrung als Schiedsrichter, Coach und Funktionär gewonnen werden. Als Schiedsrichter hat Hübener mehrere hundert Spiele geleitet, der German Bowl, der German-Japan Bowl und mehrere Junior – und Ladies Bowls waren seine Highlights. Durch seine berufliche Expertise ist er maßgeblich an der Digitalisierung im Schiedsrichterwesen und Spielbetrieb beteiligt.

Als Coach konnte er in vielen Positionen bei Herren – und Damenteams Erfahrung sammeln, bei der NRW-Damenauswahl gehört er zu den Pionieren der ersten Stunde. Überhaupt ist er dem Damen-Football besonders verbunden und musste daher auch nicht lange überlegen, als ihm diese neue Position angeboten wurde. Besonders freut er sich auf die neuen Aufgaben bei der Damen-Nationalmannschaft und die enge Zusammenarbeit mit Damen-Headcoach Nicole Manthey: “Die Aufgabe finde ich besonders jetzt so spannend, da sich die große Chance bietet, den Frauenfootball in Deutschland nach den Rückschlägen während der Corona-Pandemie auf allen Ebenen wieder nachhaltig aufzubauen und zu fördern.”

Neben seinen Tätigkeiten als Schiedsrichter und Coach ist Hübener auch bereits mehr als 15 Jahre als Funktionär aktiv. Als NRW-Ligaobmann war er am Aufbau der ersten Damen-Regionalliga in NRW beteiligt und war Mit-Initiator der NRW Damen-Landesauswahl, den Green Machine Ladies.

Seit 2015 ist er auf Bundesebene als Ligaobmann tätig und hatte mehrfach die Turnierleitung des Jugendländerturniers übernommen. Und so schaut er bereits auf das erste Großereignis: „Als erstes herausforderndes Projekt steht die kurzfristige Organisation des EM-Spiels im Mai „zu Hause“ vor der Tür. Da wollen wir in allen Bereichen unseren besten Eindruck hinterlassen.“