Alle Landes-Cheermeisterschaften absolviert

Das Starterfeld für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr steht. Am 1. April fand in Bensheim die letzte von fünf Landesmeisterschaften statt.

Die Cheerleadermeisterschaft Mitte am 1. April 2023 in Bensheim war ein voller Erfolg. Die Wiesbaden Phantoms konnten sich in allen sechs Kategorien den Meistertitel sichern und wurden dabei von ihren Fans lautstark unterstützt.

Rund 1000 Zuschauer waren in die ausverkaufte Weststadthalle gekommen, um die Leistungen der 580 Cheerleader zu bewundern und alle Teams anzufeuern.

Nicht nur bei den Wiesbaden Phantoms waren herausragende Leistungen zu sehen und laute Fans zu hören, auch andere Teams zeigten großartige Darbietungen. So sicherte sich das Team CCH Hassloch beide Cheer Mixed Wettbewerbe und die Blue Diamonds Eschborn waren mit drei Meisterschaften im Dance-Bereich sehr erfolgreich. Auch PSV Fulda und TG Hanau gewannen je zwei Titel.

Die drei Landes-Cheerbeauftragten aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigten sich sehr zufrieden mit der gemeinsamen Veranstaltung. Sie betonten, dass Cheerleading in jeer hinsicht wieder auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie angekommen sei und dass die Bürstadt Redskins als Veranstalter eine hervorragende Organisation geleistet hätten.

Insgesamt konnten sich 22 Teams für die Deutsche Meisterschaft am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr qualifizieren. Die Landesmeisterschaften Cheerleading Mitte waren somit ein großer Erfolg für alle Beteiligten und ein Vorgeschmack auf das, was bei der Deutschen Meisterschaft zu erwarten ist. Doch auch in Hessen wird es 2023 einen weiteren Höhepunkt im Cheerleading geben: Am 8./9. Juli findet in Wiesbaden die ECA Europameisterschaft statt.

Bilder unter http://sidelineview.de.

Die Ergebnisse der anderen Landesmeisterschaften

Alle Infos zur DCM 2023 https://www.dcm2023.de/