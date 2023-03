Drei von fünf sind durch

Die Saison der Landes-Cheermeisterschaften ist in vollem Gange und bereits drei der fünf Meisterschaften haben stattgefunden. Den Anfang machte die Landesmeisterschaft NORD am 4. Februar in Lübeck. Die Cheer Company Greifswald war mit fünf Titeln das erfolgreichste Team des Wettbewerbs. USC Lübeck und die Rostock Griffins konnten jeweils zwei Titel gewinnen.

Bei der Landesmeisterschaft OST am 11. März in Großbeeren gab es einen spannenden Zweikampf zwischen den SCG Grün Weiß Großbeeren und den Blossom Cheerleader Berlin. Die Gastgeber setzten sich am Ende durch und gewannen sechs Titel, während die Berliner drei Titel holten. Nur in einer Kategorie konnten die Wernigerode Mountain Tigers einen Titel gewinnen.

Die Cheerleader und ihre Fans lieferten spektakuläre Auftritte und sorgten für eine tolle Stimmung in der Halle. In der Landesmeisterschaft SÜD trafen 59 Squads aufeinander, was das größte Teilnehmerfeld in der Geschichte des Wettbewerbs darstellte. Nach einem harten Wettkampf konnten sich schließlich 25 der teilnehmenden Squads für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.

FT Freiburg war das dominierende Team des Wettbewerbs und holte insgesamt fünf Meisterschaften. Dennoch war das Verfolgerfeld nicht zu unterschätzen, da HSV Hockenheim, MTG Mannheim, TSC Reutlingen und TSG Söflingen alle jeweils zwei Titel gewinnen konnten.

Die Zuschauer wurden mit spektakulären Leistungen und einem spannenden Wettbewerb belohnt. Die besten Squads aus der Landesmeisterschaft SÜD werden nun bei der Deutschen Meisterschaft um den Titel kämpfen.

Die nächste Meisterschaft wird die Landesmeisterschaft WEST sein, die am 25. März in Gelsenkirchen stattfindet, bevor die Landesmeisterschaft MITTE am 1. April in Bensheim den Schlusspunkt setzt.

Die Gewinner aller Meisterschaften qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft im Cheerleading am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr.

Weiter Details gibt es auf der Homepage https://www.dcm2023.de/

Ergebnisse