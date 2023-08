45er Kader der Frauen Nationalmannschaft benannt

Der Headcoach der Frauen Tackle Nationalmannschaft Nicole Manthey hat mit ihrer Coachingstaff den 45er Kader für das Länderspiel gegen Spanien benannt.

Die Auswahl fiel sehr schwer, wie Manthey betont: „Aufgrund der engagierten Arbeit von Coaches, Staff und dem Team haben wir eine sehr enge Leistungsdichte erreicht. Wir mussten jetzt vor der finalen Entscheidung zwei Tage intensiv Video schauen, um die minimalen Unterschiede zwischen den Spielerinnen evaluieren zu können. Ich danke allen Teilnehmerinnen und unseren beiden Gastgebern Stuttgart und Siegen für die optimalen Bedingungen bei den Vorbereitungscamp.“

Am 26.08.2023 spielt Deutschland in Catalayud gegen Spanien. Nach dem Heimsieg im Mai gegen Großbritannien ist dies das zweite Spiel im Rahmen der Frauen Europameisterschaft. Nach zwei erfolgreichen Camps wurde der ursprüngliche 75er Kader jetzt auf die 45 Teilnehmerinnen reduziert.

Mit Gina de Gavarelli, Dora Jung, Carina Liebenthal, Ellen Ries, Zoe Song und Mona Stevens sind gleich sechs Spielerinnen dabei, welche an diesem Wochenende mit der Frauen Flag Nationalmannschaft in Limerick, Irland auch an den Flag – Europameisterschaften teilnehmen.

Die Berlin Kobra Ladies sind mit sechs Spielerinnen am stärksten vertreten, je vier Spielerinnen kommen von den Saarland Lady Canes, Hamburg Amazons, Munich Cowboys Ladies und Stuttgart Scorpions Sisters. Insgesamt ist der Kader mit Spielerinnen aus 18 Frauenteams zusammengestellt.