Gold und Bronze für die deutschen Flag Nationalmannschaften

Für die beiden deutschen Teams war die Flag – Football Europameisterschaft 2023 in Limerick, Irland ein voller Erfolg. Die Männer kamen ins Finale und besiegten in einem spannenden und hart umkämpften Endspiel Österreich 36:28. Damit sind die Herren Flag Football Europameister 2023 und lagen sich nach dem Spiel überglücklich in den Armen. Herren Headcoach Florian Berrenberg war nach diesem Erfolg zu Recht stolz auf seine Truppe: „Europa hat eine neue Nummer 1 im Herren Flagfootball, und das ist ein würdiger Champion. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein brillantes Turnier gespielt, Offense und Defense haben Bestleitungen gezeigt. Sie waren in allen Bereichen super gecoacht und perfekt vorbereitet. Die Spieler haben während der ganzen Zeit superhart gearbeitet und jetzt durften sie ernten. Ich bin unglaublich stolz auf diese Truppe und mein gesamtes Team.“

Die Frauen waren im Spiel um Platz drei erfolgreich und haben Bronze gewonnen. Mit 45:14 waren sie gegen Frankreich erfolgreich. Frauen Headcoach Jona Winkel freut sich sehr über diesen Erfolg: „Ich bin unglaublich stolz auf die Leistung der Spielerinnen, gerade nach so einem langen Turnier noch einmal solch eine Leistung abzurufen. Das 48:14 gegen Frankreich ist ein herausragender Abschluss eines großartigen Turniers. Spanien ist noch ein bischen unser Kryptonit und war bei diesem Turnier das einzige Team, was uns hat schlagen können. Es war beeindruckend, wie die Spielerinnen gleich im Anschluss an diese Niederlage so stark zurückgekommen sind, die Bronzemedaille ist mehr als verdient.“

Beide Teams waren stark in das Turnier gestartet und waren nach den ersten beiden Tagen jeweils Gruppenerster. Die Herren konnten alle vier Spiele gewinnen und die Frauen kamen mit vier Siegen und einer Niederlage in die Playoffs.

Die Männer setzten in den Playoffs ihre Siegesserie fort und gewannen gegen Italien (44:13) und Israel (36:27). Im Finale gegen Österreich holten sie sich dann mit einem 36:28 Sieg den Europameisterschafts – Titel.

Die Frauen mussten sich nach einem klaren 42:19 Sieg gegen Tschechien erneut Spanien geschlagen geben. 20:33 hieß es am Ende, doch die Frauen bewiesen eine unglaubliche Moral und zeigten nach 0:28 Halbzeitrückstand ein starkes Comeback. Daran knüpften Sie dann auch im Finale an und besiegten Frankreich 45:14. So können die Spielerinnen und TrainerInnen stolz mit einer Bronzemedaille die Heimreise antreten.

Gruppenphase Männer:

Deutschland – Schweden 49:19

Deutschland – Polen 46:06

Deutschland – Tschechien 54:21

Deutschland – Dänemark 20:18

Gruppenphase Frauen:

Deutschland – Irland 56:0

Deutschland – Österreich 34:21

Deutschland – Schweiz 40:12

Deutschland – Finnland 40:0

Deutschland – Spanien 24:33

Playoffs Männer:

Viertelfinale:

Deutschland – Italien 44:13

Halbfinale:

Deutschland – Israel 36:27

Finale:

Deutschland – Österreich 36:28

Playoffs Frauen:

Viertelfinale:

Deutschland – Tschechien 42:19

Halbfinale:

Deutschland – Spanien 20:33

Spiel um Platz 3 = Bronzemedaille Deutschland

Deutschland – Frankreich 45:14