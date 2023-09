Knappe Niederlage für Deutschland gegen Spanien

Deutschlands Football Frauen haben denkbar knapp 6:8 gegen Spanien verloren

Am heutigen Samstag, 26.08.2023 musste die deutsche Frauen Nationalmannschaft in Calatayud, Spanien eine knappe Niederlage im Turnier der Europameisterschaft 2023 / 2024 hinnehmen. Bis zum Schluss haben die deutschen Spielerinnen hart gekämpft und alles versucht, dieses Spiel noch zu gewinnen. Doch die Spanierinnen beendeten am Ende mit einem cleveren Punt-Fake alle Hoffnungen für das deutsche Team, noch einmal in Ballbesitz und die vielleicht siegbringende Fieldgoalreichweite zu kommen. Im ersten Spiel dieses Turniers konnte Deutschland die favorisierten Vizeweltmeister aus Großbritannien in einem packenden Finale mit 23:22 besiegen. Der heutige Gegner Spanien hatte im ersten Spiel mit einem 12:0 Sieg gegen die Titelverteidigerinnen aus Finnland ein Ausrufezeichen gesetzt. Und das jetzt mit dem Sieg gegen Deutschland noch unterstrichen. Spanien hat damit im Turnier jetzt zwei Siege, während Deutschland eine ausgeglichene 1:1 Bilanz hat.

Damit ist in diesem Europameisterschafts – Turnier jetzt Halbzeit, im nächsten Jahr trifft das deutsche Team dann noch auswärts auf Finnland und zuhause auf Schweden

Bei diesem Turnier der fünf Frauen-Mannschaften geht es nicht nur um den Europameisterschafts-Titel. Die besten drei Mannschaften qualifizieren sich außerdem für die Weltmeisterschaft 2026. Genügend Anreiz also, in den verbleibenden zwei Spielen erneut so engagiert zu kämpfen und am Ende als Siegerinnen vom Feld gehen zu können.